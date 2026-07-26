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INTERVJU ZA FOX NEWS

Netanjahu o sukobu s Iranom: Kraj moguć samo padom režima ili prekidom nuklearnog programa

Dodao je da će Izrael snažno odgovoriti ukoliko Iran ili njegovi saveznici napadnu izraelsku teritoriju

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

prije 49 minuta

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u intervjuu za Fox News da bi sukob s Iranom mogao završiti padom režima u Teheranu ili odustajanjem Irana od nuklearnog programa.

Netanjahu je poručio da iranski nuklearni program mora biti okončan, bilo postizanjem sporazuma ili bez njega. Dodao je da će Izrael snažno odgovoriti ukoliko Iran ili njegovi saveznici napadnu izraelsku teritoriju.

Govoreći o planiranom susretu s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, Netanjahu je kazao da na sastanak ne dolazi s novim obavještajnim informacijama, jer dvije zemlje već ostvaruju blisku saradnju.

- Dobro je imati priliku sjesti s našim dobrim prijateljem predsjednikom Trampom i čuti šta on ima na umu - rekao je Netanjahu.

Izraelski premijer potvrdio je i da planira u septembru otputovati u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

U istom intervjuu optužio je gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija da podstiče mržnju prema Jevrejima i da podržava Hamas. Netanjahu je rekao i da je veoma zabrinut zbog gubitka podrške unutar Demokratske stranke, uz tvrdnju da se dio njenog glavnog toka približava antiizraelskom krilu zbog pritiska aktivista.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
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