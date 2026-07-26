Netanjahu o sukobu s Iranom: Kraj moguć samo padom režima ili prekidom nuklearnog programa

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u intervjuu za Fox News da bi sukob s Iranom mogao završiti padom režima u Teheranu ili odustajanjem Irana od nuklearnog programa.

Netanjahu je poručio da iranski nuklearni program mora biti okončan, bilo postizanjem sporazuma ili bez njega. Dodao je da će Izrael snažno odgovoriti ukoliko Iran ili njegovi saveznici napadnu izraelsku teritoriju.

Govoreći o planiranom susretu s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, Netanjahu je kazao da na sastanak ne dolazi s novim obavještajnim informacijama, jer dvije zemlje već ostvaruju blisku saradnju.

- Dobro je imati priliku sjesti s našim dobrim prijateljem predsjednikom Trampom i čuti šta on ima na umu - rekao je Netanjahu.