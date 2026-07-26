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TRAGEDIJA NA ELBRUSU

Ruski istražni komitet pokrenuo krivični postupak zbog smrti pet alpinista iz BiH

Istražitelji trenutno provode aktivnosti usmjerene na prikupljanje dokaza i utvrđivanje svih okolnosti tragedije

Elbrus. AP Photo/Dmitry Lovetsky

M. Až.

prije 38 minuta

Istražni komitet Ruske Federacije pokrenuo je krivični postupak zbog smrti pet alpinista iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na Elbrus.

Prema navodima Istražnog komiteta za Kabardino-Balkariju, grupa planinara iz Bosne i Hercegovine tokom večeri izgubila je rutu nakon naglog pogoršanja vremenskih uslova.

Postupak je pokrenut zbog sumnje na izazivanje smrti iz nehata za dvije ili više osoba, u skladu s članom 109. stav 3. Krivičnog zakona Ruske Federacije.

Istražitelji trenutno provode aktivnosti usmjerene na prikupljanje dokaza i utvrđivanje svih okolnosti tragedije.

- Prema verziji istrage, 24. jula 2026. godine grupa od sedam alpinista stranih državljana krenula je u uspon na planinu Elbrus. Tokom večeri narednog dana, zbog naglog pogoršanja vremenskih prilika, grupa je skrenula s rute. Jedan od alpinista spustio se s planine i prijavio da su se dva učesnika na visini od 5.100 metara osjećala loše i preminula. Nakon toga spasioci su pronašli još jednog preživjelog alpinistu i tijela još trojice poginulih alpinista - navodi se u saopćenju Istražnog komiteta Ruske Federacije za Kabardino-Balkarsku Republiku.

# PLANINARI
# ELBRUS
# RUSIJA
# BIH
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