Video / Jezivi prizori s Elbrusa: Pogledajte kroz kakvu mećavu spasioci pokušavaju izvući tijela stradalih bh. planinara

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije objavilo je novi videosnimak s planine Elbrus koji prikazuje izuzetno teške vremenske uslove u kojima spasilačke ekipe nastavljaju akciju izvlačenja tijela stradalih planinara iz Bosne i Hercegovine.

Na snimku se vidi više pripadnika spasilačkih službi kako se kroz snažan vjetar, mećavu i gotovo potpunu nepreglednost probijaju nepristupačnim terenom najvišeg vrha Evrope.

Ekstremni vremenski uslovi i dalje otežavaju akciju koja traje nakon tragedije u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, na Elbrusu su stradali Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli tragediju.