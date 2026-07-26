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TEŠKI USLOVI

Video / Jezivi prizori s Elbrusa: Pogledajte kroz kakvu mećavu spasioci pokušavaju izvući tijela stradalih bh. planinara

Ekstremni vremenski uslovi i dalje otežavaju akciju koja traje nakon tragedije u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine

Teški uslovi na Elbrusu. Instagram

M. Až.

prije 28 minuta

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije objavilo je novi videosnimak s planine Elbrus koji prikazuje izuzetno teške vremenske uslove u kojima spasilačke ekipe nastavljaju akciju izvlačenja tijela stradalih planinara iz Bosne i Hercegovine.

Na snimku se vidi više pripadnika spasilačkih službi kako se kroz snažan vjetar, mećavu i gotovo potpunu nepreglednost probijaju nepristupačnim terenom najvišeg vrha Evrope.

Ekstremni vremenski uslovi i dalje otežavaju akciju koja traje nakon tragedije u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, na Elbrusu su stradali Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli tragediju.

# PLANINARI
# ELBRUS
# RUSIJA
# BIH
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