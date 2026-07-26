Ukrajina dronovima napala iranske brodove u Kaspijskom moru: Teheran najavio odgovor

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je u nedjelju da ukrajinski napad na iranski trgovački brod "ne može proći bez odgovora". Iran je saopćio da je u napadu na brod u Kaspijskom moru došlo do eksplozije u kojoj je jedan mornar poginuo, dok je drugi povrijeđen.

Telefonski razgovori

Aragči je svoje stavove iznio tokom telefonskih razgovora s visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku Kajom Kalas i ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, objavio je iranski ministar na platformi X.

Lavrov je u saopćenju objavljenom na stranici ruskog Ministarstva vanjskih poslova izrazio saučešće zbog smrti mornara u napadu.

Ruski ministar naveo je da je Aragči zahvalio lokalnim vlastima u ruskoj regiji Astrahan, odakle je brod krenuo na put, zbog pomoći posadi te "naglasio potrebu da prestanu ovakve avanture kijevskog režima".

Tvrdnje o napadima

Ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u subotu da je Ukrajina izvela napad na iranski trgovački brod, nakon čega je došlo do eksplozije.

Istog dana ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na društvenim mrežama da su ostvareni "vrlo solidni rezultati udarima dugog dometa u Kaspijskom jezeru, ciljajući brodove koji se koriste za prijevoz vojnog tereta, u što je uključen i Iran, kao i jedan ratni brod".

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) saopćila je putem Telegrama da su izvedeni napadi dronovima na "teretne brodove pod međunarodnim sankcijama koji su se koristili za prijevoz vojnog tereta između Irana i Rusije".

Iranska diplomatija odbacila je navode o umiješanosti u rat, ističući da se Islamska Republika "nikada nije miješala u sukob između Rusije i Ukrajine".