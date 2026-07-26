Francuska i Španija vode tešku borbu s vatrenom stihijom: Evakuisano više od 325.000 ljudi

Francuska i Španija vode tešku borbu s velikim šumskim požarima koji već danima haraju jugozapadom Francuske i centralnim dijelovima Španije. Iz ugroženih područja evakuisano je više od 325.000 ljudi.

Vlasti u Francuskoj saopćile su da se veliki požar u blizini Bordoa ponaša krajnje nepredvidivo, dok zvaničnici u Španiji upozoravaju da slijede izuzetno teški sati u borbi s vatrom u blizini Madrida i na drugim požarištima. Požari koji već danima gore ubrajaju se među najteže koje su dvije zemlje zabilježile u mirnodopskom periodu.

Francuski Nacionalni savez vatrogasaca saopćio je da je glavni požar izazvao dosad nezabilježen pirokumulonimbus, ogroman vatreni oblak koji stvara vlastite vjetrove i proizvodi munje koje mogu izazvati nova žarišta.

Portparol saveza Erik Brokardi opisao je situaciju riječima:

- To je scenarij Davida protiv Golijata. Ideja je da ćemo u nekom trenutku pronaći slabu tačku i tamo udariti.

Francuski predsjednik Emanuel Makron za ponedjeljak ujutro sazvao je krizni sastanak Vlade na kojem će biti razgovarano o odgovoru na požare.

U Španiji su zvaničnici izrazili oprezni optimizam i saopćili da pojedina požarišta počinju stavljati pod kontrolu. Ipak, tokom vikenda otvorio se novi vatreni front u blizini istočnog obalnog grada Valensije, zbog čega je dodatnih 15.000 ljudi moralo napustiti svoje domove.