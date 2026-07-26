Veliki požar u Italiji: Morem evakuisano više od 400 turista i kupača

Više od 400 turista i kupača evakuisano je u nedjelju, 26. jula, morskim putem zbog velikog požara koji je izbio u općini Peskici, u regiji Apulija na jugu Italije.
Italijanska obalna straža saopćila je da je more bilo jedini mogući pravac za evakuaciju ljudi koji su se zatekli na području zahvaćenom vatrom.
- Do sada je morem evakuisano više od 400 turista i kupača, jedinim mogućim putem za evakuaciju - navela je obalna straža, dodajući da se očekuje evakuacija još oko 300 osoba.
U akciji spašavanja učestvuje više plovila, šest brodova obalne straže, tri plovila carinske straže, kao i desetak privatnih brodova koji pomažu u transportu ljudi na sigurno.
Na terenu su vatrogasne ekipe, a u gašenju požara učestvuje i kanader. Fotografije i videosnimci s mjesta događaja prikazuju gust dim koji se vidi kilometrima daleko, dok vatrogasci pokušavaju staviti požar pod kontrolu.
Gradonačelnik Peskicija Luiđi D'Arenco izjavio je da situacija za sada nije izmakla kontroli.
- Čekamo dolazak kanadera iz Rima. Situacija je trenutno pod kontrolom - rekao je za lokalne medije.
Prema dostupnim informacijama, požar zasad ne ugrožava stambene objekte, a akcije evakuacije i gašenja i dalje traju.