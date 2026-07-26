Veliki požar u Italiji: Morem evakuisano više od 400 turista i kupača

Više od 400 turista i kupača evakuisano je u nedjelju, 26. jula, morskim putem zbog velikog požara koji je izbio u općini Peskici, u regiji Apulija na jugu Italije.

Italijanska obalna straža saopćila je da je more bilo jedini mogući pravac za evakuaciju ljudi koji su se zatekli na području zahvaćenom vatrom.

- Do sada je morem evakuisano više od 400 turista i kupača, jedinim mogućim putem za evakuaciju - navela je obalna straža, dodajući da se očekuje evakuacija još oko 300 osoba.