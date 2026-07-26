Video / Grom pogodio kinesku raketu samo 30 sekundi nakon lansiranja: Snimak ostavio svjedoke u šoku

Lansiranje kineske rakete Long March-3B pretvorilo se u prizor koji je šokirao brojne posmatrače nakon što je grom pogodio letjelicu svega 30 sekundi nakon polijetanja. Dramatičan trenutak zabilježile su kamere okupljenih građana.

Raketa je lansirana u četvrtak iz svemirskog centra Sičang na jugozapadu Kine s misijom postavljanja komunikacijskog satelita u geostacionarnu orbitu. Riječ je o raketi koja se godinama koristi za ovakve misije, ali je ovo lansiranje obilježio nesvakidašnji događaj.

Na videosnimcima se vidi kako okupljeni posmatraju uzlijetanje rakete, da bi samo nekoliko desetina sekundi kasnije snažan bljesak pogodio njen vrh. U pozadini se čuje glas muškarca koji uzbuđeno ponavlja: "Munja, munja!"

Lansiranje ipak uspješno

Jedna od fotografija posebno je privukla pažnju jer prikazuje trenutak udara groma direktno iznad vrha rakete.

Uprkos dramatičnim scenama, lansiranje je uspješno okončano. Kineska korporacija za svemirsku nauku i tehnologiju saopćila je da je raketa nastavila let bez većih problema i uspješno postavila satelit u orbitu.

Za sada nije poznato da li je udar groma izazvao manja oštećenja na sistemima, ali misija nije bila ugrožena.

Slični slučajevi i ranije zabilježeni

Ovo nije prvi put da grom pogodi raketu tokom lansiranja. Tokom NASA-ine misije Apollo 12 1969. godine, raketu Saturn V pogodila su čak dva udara groma. Tada je oštećen dio instrumenata na letjelici koja je prevozila trojicu astronauta, ali je misija ipak nastavljena prema planu.

Ipak, nisu svi ovakvi incidenti završili bez posljedica. Bespilotnu raketu Atlas-Centaur 67 grom je pogodio 1987. godine, svega 48 sekundi nakon lansiranja. Udar je poremetio rad jednog računara, zbog čega je raketa skrenula s putanje i raspala se tokom leta.

Nakon tog incidenta NASA je uvela strožija pravila za lansiranja u nepovoljnim vremenskim uslovima, poznata kao kriteriji za lansiranje u slučaju opasnosti od udara groma.