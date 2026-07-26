Netanjahu optužio Mamdanija za širenje mržnje nakon što ga je nazvao ratnim zločincem i zatražio hapšenje

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u nedjelju da gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani "širi mržnju" nakon što ga je nazvao ratnim zločincem i poručio da bi trebalo biti uhapšen ukoliko dođe na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Netanjahu je najavio da u septembru planira otputovati u Njujork kako bi se obratio svjetskim liderima tokom godišnjeg okupljanja u UN-u, uprkos poruci Mamdanija da nije dobrodošao u taj grad.

Gradonačelnik Njujorka prošle sedmice je rekao da grad nema pravnu nadležnost za provođenje naloga za hapšenje koji je izdao Međunarodni krivični sud, ali je pozvao federalne vlasti da to učine.

- On bi trebao biti gradonačelnik svih Njujorčana - Jevreja, kršćana, muslimana, svih. Ali pokušava okrenuti jednu grupu protiv druge - rekao je Netanjahu.

Dodao je da su optužbe Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine protiv njega "lažne", tvrdeći da je nalog pokušaj skretanja pažnje. Pri tome je podsjetio i na optužbe za seksualno nedolično ponašanje protiv glavnog tužioca tog suda, koji je u petak smijenjen s dužnosti.

Premijer Izraela upozorio je i da je nekadašnja široka politička podrška Izraelu u Sjedinjenim Američkim Državama sve nesigurnija, posebno zbog podjela unutar Demokratske stranke. Govoreći o antisemitizmu u SAD-u i drugim zapadnim zemljama, rekao je da se Jevreji u Njujorku osjećaju nelagodno.

"Netanjahu nije dobrodošao u Njujork"

Mamdani je tokom prošlogodišnje kampanje za gradonačelnika najavljivao da će pokušati naložiti gradskoj policiji provođenje naloga Međunarodnog krivičnog suda protiv Netanjahua zbog njegove uloge u ratu u Gazi. Prošle sedmice priznao je da grad nema zakonske ovlasti za takav potez, ali je poručio: "Želim biti jednako jasan, Benjamin Netanjahu nije dobrodošao u Njujork, niti bilo koji drugi ratni zločinac na slobodi."

Sud u Hagu optužio je Netanjahua, njegovog bivšeg ministra odbrane i pokojnog lidera Hamasa za zločine protiv čovječnosti. Ministarstvo zdravstva u Gazi navodi da je u izraelskoj ofanzivi ubijeno više od 73.000 ljudi, od kojih približno polovinu čine žene i djeca, dok je u početnom napadu Hamasa na Izrael ubijeno oko 1.200 ljudi, uglavnom civila.

Sastanak s Trampom

Američki predsjednik Donald Tramp u objavi na društvenim mrežama u ponedjeljak poručio je Netanjahuu da u Sjedinjenim Američkim Državama neće biti uhapšen, "ni na koji način".

Očekuje se da će Netanjahu ove sedmice otputovati u Vašington, gdje bi se trebao sastati s Trampom i prisustvovati komemoraciji za preminulog republikanskog senatora Lindzija Grejema iz Južne Karoline, kojeg je opisao kao "izuzetnog američkog patriotu".