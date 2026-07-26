Napadač iz Berlina je ubijen: Krenuo je na policiju s hladnim oružjem, upucali su ga

Policijske snage su se oko 15 sati rasporedile oko vrtnog naselja u ulici Rulében u Berlinu i blokirale šire područje. Sama akcija hapšenja počela je oko 18 sati.

Prema navodima njemačkih medija, Balut je prilikom pokušaja hapšenja krenuo prema policajcima s hladnim oružjem, nakon čega su pripadnici snaga sigurnosti otvorili vatru. Preminuo je od zadobivenih povreda u 18:34 sati.

Osumnjičeni za teroristički napad na paradi ponosa u Berlinu Abdul Balut (21) ubijen je tokom policijske akcije u gradskoj četvrti Špandau, objavio je Bild.

Predsjednik udruženja vrtlara Karsten Bartel rekao je da je čuo dva rafala od po četiri pucnja, ispaljena u razmaku od nekoliko minuta.

- Rečeno nam je da danas više ne smijemo ulaziti u naselje - izjavio je.

Vrtna kućica u kojoj je Balut pronađen i ubijen, prema dostupnim informacijama, pripada njegovom ocu. Policija mu je ušla u trag zahvaljujući informacijama koje je dobila od osoba iz njegovog bliskog okruženja.

Potraga za mogućim saučesnikom

Istraga se nastavlja i nakon smrti osumnjičenog napadača. Svjedoci napada ranije su spominjali mogućeg suvozača, zbog čega policija i dalje provjerava informacije o eventualnim saučesnicima.

Istražitelji su priveli i ispitali tri osobe povezane sa osumnjičenim. Dvije su u međuvremenu puštene, dok je jedna osoba i dalje zadržana.

Glasnogovornik policije Florijan Nat pojasnio je proceduru.

- Tim osobama moramo dokazati konkretnu sumnju u počinjenje krivičnog djela. Ako to ne uspijemo, moramo ih pustiti nakon isteka roka od 48 sati - rekao je.

Zbog toga za sada nije službeno uhapšen drugi osumnjičeni.

Podsjećamo, jedna osoba je poginula, a 16 ih je povrijeđeno nakon što je vozač automobilom udario u ljude u blizini berlinske parade ponosa. Među povrijeđenima troje je životno ugroženo, osam osoba je teško povrijeđeno, a pet lakše, saopćili su vatrogasci.

Prema prvim informacijama, bijeli automobil udario je više ljudi u parku Tirgarten, a potom se zabio u drvo. Vozač je nakon toga napustio vozilo i pobjegao, rekao je glasnogovornik berlinske policije Florijan Nat.