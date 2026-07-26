Tragedija u Velikoj Britaniji: Poginuli muškarac, dvije žene i beba

U saobraćajnoj nesreći u Derbiju u Velikoj Britaniji poginule su četiri osobe, među kojima i beba, nakon što je automobil sletio s ceste i udario u drveće.

Nesreća se dogodila u subotu oko 23 sata na brzoj cesti A38, a policija je uhapsila 33-godišnjeg vozača, prenosi Sky News.

Na mjestu nesreće život su izgubili 36-godišnji muškarac te dvije žene starosti 18 i 30 godina. Beba je prevezena u bolnicu, ali je ubrzo preminula od zadobivenih povreda.

Policija iz Derbišira potvrdila je da su sve četiri stradale osobe bile putnici u vozilu te da su bile iz Lidsa. Porodice žrtava obaviještene su o tragediji.

Vozač star 33 godine prevezen je u bolnicu s teškim povredama, a uhapšen je pod sumnjom da je opasnom vožnjom izazvao saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom.

Do slijetanja vozila s ceste došlo je na dionici A38 između raskrsnica A50 Tojota Ajlend i A516. Saobraćaj na tom dijelu puta bio je obustavljen nekoliko sati zbog uviđaja, nakon čega je cesta ponovo otvorena.

Policija je pozvala sve eventualne svjedoke da se jave istražiteljima. Poseban apel upućen je vozačima koji su u vrijeme nesreće prolazili tim područjem i koji posjeduju snimke s kamera u automobilima da ih dostave policiji.