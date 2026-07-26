Komandant američke vojske preporučio obustavu bombardovanja oko Hormuškog moreuza

Komandant američke Centralne komande admiral Bred Kuper preporučio je obustavu američkih napada u području Hormuškog moreuza nakon što je vojna kampanja, prema navodima izvora, dostigla granice svoje efikasnosti.

Prema informacijama dva izvora upoznata s njegovim stavom, Kuper je Pentagonu, Združenom štabu i Bijeloj kući poručio da su dvosedmični napadi značajno oslabili sposobnost Irana da ugrožava brodove, ali i da su gotovo iscrpljene unaprijed određene mete.

Naredni korak

Kao mogući naredni korak naveo je povratak širim borbenim operacijama kako bi se gađalo preostalih 20 posto ciljeva koji nisu pogođeni tokom operacije "Epic Fury".

Izvori tvrde da je upravo ta preporuka, zajedno sa stavovima drugih savjetnika, utjecala na odluku američkog predsjednika Donalda Trampa da u petak pauzira napade na iranske ciljeve duž južne obale Irana i u području Hormuškog moreuza.

Odluka je donesena nakon sastanka s najvišim vojnim i političkim zvaničnicima, koji su mu predstavili novi plan napada za taj dan.

Tramp je prethodnih dana, prema navodima izvora, bio sklon nastavku intenzivnijih vojnih operacija, ali je svoj stav počeo mijenjati u četvrtak navečer. Odluka o obustavi bombardovanja konačno je potvrđena u petak.

Time su, prema izvještaju, vojni i civilni savjetnici priznali da postoje ograničenja u onome što se može postići isključivo vojnim djelovanjem, posebno zračnom kampanjom.

Ugrožena zaštita

Predsjedavajući Združenog štaba general Dan Kejn također je, prema istim izvorima, privatno upozorio ministra odbrane Pita Hegseta i Trampa da bi nedostatak presretača za protivzračnu odbranu mogao ugroziti zaštitu američkih snaga i saveznika u regiji.

U međuvremenu, Iran i Oman pregovaraju o novom aranžmanu za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za prolaz brodova.