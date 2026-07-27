Amerikanci ažurirali podatke: Naglo skočio broj ranjenih vojnika u ratu s Iranom

Naglo su porasli brojevi ranjenih američkih vojnika u ratu s Iranom nakon posljednjeg ažruriranja baze podataka američke vojske. U tom ažuriranju su dodali podatke o 140 ranjenih vojnika i drugog osoblja.

Prema novim podacima, 18 američkih vojnika je poginulo, a još 624 je ranjeno otkako su SAD pokrenule rat protiv Irana 28. februara.

Privremeno nestali podaci

Američko Ministarstvo odbrane suočilo se s kritikama nakon što su sa službene stranice sistema za evidenciju ratnih žrtava (DCAS) privremeno nestali podaci o poginulim i ranjenim vojnicima u ratu s Iranom. U jednom trenutku uklonjena su četiri poginula vojnika i deseci ranjenih, iako je ranije bilo navedeno da je u sukobu poginulo ukupno 18 američkih vojnika.

Iz Pentagona su ustvrdili da nije riječ o prikrivanju podataka, već o tehničkom problemu. Zbog toga je grupa demokratskih senatora zatražila od ministra odbrane Pita Hegseta (Pete Hegseth) detaljno objašnjenje i potpuni izvještaj o svim poginulim i ranjenim vojnicima, kao i odgovore o uzroku promjena.

Navodi se da je ova promjena povezana sa Zakonom o ratnim ovlastima iz 1973. godine, koji zahtijeva od predsjednika SAD da završi vojne operacije u roku od 60 dana, osim ako Kongres ne odobri produženje. Administracija Donalda Trampa (Trump) tvrdi da je aprilsko primirje s Iranom 1. maja zaustavilo računanje tog roka za prvobitnu fazu sukoba. Odvojeno brojanje žrtava koje počinje 7. jula slijedi to tumačenje.

Dva iranska rata

Zakonodavci iz obje američke stranke osporili su tumačenje administracije u vezi s vremenskim okvirom Zakona o ratnim ovlaštenjima. Tomas Masi (Thomas Massie), republikanski član Predstavničkog doma iz Kentakija (Kentucky), odgovorio je na ažurirane brojke u objavi na X-u:

- Dozvolite mi da objasnim ovu apsurdnu smicalicu: Pentagon se pretvara da su bila dva iranska rata odvojena kratkim prekidom vatre - naveo je.