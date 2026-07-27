Putin optužio Zapad: Podjelom srpskog naroda pustili su duha iz boce

Predsjednik Rusije Vladimir Putin ponovo je optužio zapadne zemlje da su prekršile principe međunarodnog prava, tvrdeći da su odlukama tokom raspada Jugoslavije "pustile duha iz boce".

Govoreći na sastanku s pripadnicima ruske mornarice u Sankt Peterburgu povodom Dana mornarice, Putin je rekao da je Povelja Ujedinjenih nacija temelj savremenog međunarodnog poretka te podsjetio da je Sovjetski Savez bio jedan od osnivača UN-a.

Prema njegovim riječima, nakon raspada SSSR-a "kolektivni Zapad" nastojao je promijeniti postojeći međunarodni poredak i umanjiti položaj Rusije.

Osvrnuvši se na događaje u bivšoj Jugoslaviji, Putin je rekao da su zapadne zemlje donosile odluke koje su, prema njegovom mišljenju, bile u suprotnosti s Poveljom UN-a.

- Neću sada donositi nikakve sudove, to je složen proces. Ali podjela srpskog naroda na različite nacionalne dijelove i tako dalje. Donesene su odluke koje su bile potpuno u suprotnosti s Poveljom Ujedinjenih nacija. Jednostavno su pustili duha iz boce - izjavio je Putin.



