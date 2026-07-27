Još jedna tragedija na Elbrusu: Bili su na samo stotinjak metara od vrha, a onda se vrijeme pogoršalo

Uspon ka vrhu Elbrusa u Rusiji jučer je završio tragično i za ruske planinare. Oni su na 5.300 metara visine pozvali pomoć, a jedan od njih je poginuo.

Ruska REN TV javlja da su pripadnici Ministarstva za hitne slučajeve provodili operaciju evakuacije poginulog planinara, ali su je morali prekinuti zbog pogoršanja vremenskih uslova.

Povrijeđeni odmah evakuisan

Iz istog razloga je jučer obustavljena i evakuacija tijela bh. planinara koji su poginuli na ovoj planini.

Istražni odbor Rusije je naveo da su dva planinara iz Stavropoljske i Tulske oblasti bila na samo stotinjak metara od vrha kad su se vremenski uslovi pogoršali. Spasioci su na mjestu događaja ustanovili da je jedan planinar preminuo, a drugog koji je bio povrijeđen su odmah evakuisali. Evakuacija poginulog planinara bit će ponovo pokušana tokom dana, ako to budu dozvoljavali vremenski uslovi.

Evakuacija poginulih bh. planinara

U usponu na Elbrus preksinoć je poginulo pet planinara iz Zenice. Kako je ranije objavio portal "Avaza", život su izgubili dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Prema zadnjim informacijama, tijela svih planinara su pronađena, dok je izvršena evakuacija samo dva, jer su vremenske neprilike spriječile nastavak evakuacije.