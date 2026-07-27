Zelenski šokirao svijet priznanjem: Iran nas je već napao

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Iran "već napao Ukrajinu" isporukom oružja Rusiji te upozorio da se mora spriječiti otvaranje novog fronta. U intervjuu za "Sky News" rekao je da su i Iran i Sjeverna Koreja već uključeni u rat podrškom Moskvi.

- Iran nas je već napao slanjem oružja Rusiji. Moramo učiniti sve da se ne otvori novi front, ali budimo iskreni - Iranci i Sjevernokorejci su nas već napali - rekao je Zelenski. Dodao je da Ukrajina mora ostati snažna jer bi svaka slabost, kako tvrdi, ohrabrila Rusiju na nastavak agresije.

Govoreći o unutrašnjim izazovima, priznao je da su mjesecima postojale ozbiljne nesuglasice između vojnog vrha i Ministarstva odbrane, što otežava mobilizaciju i jačanje protivzračne odbrane. Istakao je da Ukrajini nedostaju antibalistički sistemi te da je nužna bolja koordinacija institucija.

Zelenski je najavio i planove za razvoj vojne industrije s partnerima, uključujući izgradnju velike fabrike dronova u Velikoj Britaniji i razmjenu tehnologija.

Govoreći o Rusiji, ocijenio je da se predsjednik Vladimir Putin suočava s rastućim unutrašnjim pritiskom zbog ekonomskih i logističkih problema te da se, prema njegovim riječima, "boji vlastitog društva i raspoloženja javnosti".