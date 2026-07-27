Desničarka osuđena zbog rasističke poruke: Poručila senatorici da se vrati u Pakistan

Federalni sud u Australiji potvrdio je presudu protiv desničarske političarke Pauline Hanson, utvrdivši da je rasno diskriminisala senatoricu Mahren Faruki (Mahreen Faruqi) porukom u kojoj joj je poručila da se "vrati u Pakistan".

Liderka stranke "Jedna nacija" žalila se na raniju odluku iz 2024. godine, tvrdeći da je njena objava bila dio političke komunikacije zaštićene pravom na slobodu govora. Sud ipak nije prihvatio njene argumente, a sutkinja Melisa Peri (Melissa Perry) odbacila je žalbu.

Spor je počeo 2022. godine nakon što je Faruki, zamjenica lidera australskih Zelenih, na društvenim mrežama komentarisala smrt britanske kraljice Elizabete II, navodeći kritike na račun kolonijalne prošlosti Britanskog carstva. Hanson joj je odgovorila porukom da bi trebala spakovati kofere i vratiti se u Pakistan.

Sudija Angus Stjuart (Angus Stewart) ranije je ocijenio da je ta poruka varijacija slogana "vrati se odakle si došao", koji ima dugu historiju rasističke upotrebe i posebno pogađa pripadnike manjinskih zajednica. Hanson je tada naloženo da ukloni objavu i plati sudske troškove.

Nakon potvrde presude, Faruki je izjavila da odluka predstavlja važnu poruku za manjine u Australiji, ističući da govor mržnje ne može biti opravdan kao sloboda govora.

Pauline Hanson je godinama poznata po kontroverznim i islamofobnim stavovima, uključujući ranije prijedloge o zabrani muslimanske imigracije u Australiju.