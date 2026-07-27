Uragan Ženevjev prerastao u oluju pete kategorije

Uragan Ženevjev prerastao je u oluju pete kategorije, prvu takve jačine u istočnom Pacifiku u posljednje dvije godine, saopćio je američki Nacionalni centar za uragane. Očekuje se da će se zadržati na otvorenom moru i kretati paralelno s meksičkom obalom, bez direktne prijetnje naseljenim područjima.

Maksimalna brzina vjetra dostiže 260 kilometara na sat, a centar oluje nalazi se oko 855 kilometara jugozapadno od meksičkog Manzanilla. Iako nisu izdata upozorenja za priobalna područja, meteorolozi upozoravaju na visoke talase i opasne morske struje duž jugozapadne obale Meksika i poluostrva Donja Kalifornija.

Prognoze pokazuju da bi Ženevjev od utorka trebao početi slabiti. U međuvremenu, uragan Fausto oslabio je na prvu kategoriju dok se kreće prema Havajima, gdje bi narednih dana, uprkos daljnjem slabljenju, mogao izazvati snažne talase, prenosi AP.