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IMA PSIHIČKE POTEŠKOĆE

Napad nožem u Parizu: Tri žene povrijeđene, među njima i trudnica

Napadač savladan uz pomoć prolaznika i policajca koji nije bio na dužnosti, istraga o motivima i dalje traje

Savladani napadač. X/Scope Report

R. U.

prije 42 minute

Tri žene, među kojima je i trudnica, povrijeđene su danas u napadu nožem u sjevernom dijelu Pariza, u blizini Port de Kliši (Porte de Clichy). Incident se dogodio oko 11:30 sati, a osumnjičeni 31-godišnji muškarac uhapšen je na mjestu događaja.

Prema informacijama francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova i pariške policije, povrijeđene su žene starosti 19, 24 i 36 godina. 

Nisu životno ugrožene 

Dvije su zadobile teške povrede – jedna je ubodena u stomak, a druga u donji dio leđa – ali nisu životno ugrožene. Francuski mediji navode da je jedna od žrtava u kritičnom stanju, dok ljekari pružaju pomoć i trudnici koja je također među povrijeđenima.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjes (Laurent Nuñez) izjavio je da je napadača najprije savladao policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, nakon čega su mu u obuzdavanju pomogli prolaznici. 

Imao dva noža

Prema pisanju televizije BFMTV i lista Le Parisien, osumnjičeni je kod sebe imao dva noža.

Na društvenim mrežama pojavili su se videosnimci na kojima se vidi muškarac kako s dva noža juri prolaznike, dok građani pokušavaju zaustaviti napad. Na kraju su ga oborili na tlo koristeći stolicu, nakon čega je priveden.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni je odranije poznat vlastima zbog psihičkih poteškoća. 

Motiv napada još nije utvrđen, a tužilaštvo i policija nastavljaju istragu kako bi rasvijetlili sve okolnosti incidenta.

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# FRANCUSKA
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