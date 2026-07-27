Napad nožem u Parizu: Tri žene povrijeđene, među njima i trudnica

Tri žene, među kojima je i trudnica, povrijeđene su danas u napadu nožem u sjevernom dijelu Pariza, u blizini Port de Kliši (Porte de Clichy). Incident se dogodio oko 11:30 sati, a osumnjičeni 31-godišnji muškarac uhapšen je na mjestu događaja.

Prema informacijama francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova i pariške policije, povrijeđene su žene starosti 19, 24 i 36 godina.

Nisu životno ugrožene

Dvije su zadobile teške povrede – jedna je ubodena u stomak, a druga u donji dio leđa – ali nisu životno ugrožene. Francuski mediji navode da je jedna od žrtava u kritičnom stanju, dok ljekari pružaju pomoć i trudnici koja je također među povrijeđenima.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjes (Laurent Nuñez) izjavio je da je napadača najprije savladao policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, nakon čega su mu u obuzdavanju pomogli prolaznici.

Imao dva noža

Prema pisanju televizije BFMTV i lista Le Parisien, osumnjičeni je kod sebe imao dva noža.

Na društvenim mrežama pojavili su se videosnimci na kojima se vidi muškarac kako s dva noža juri prolaznike, dok građani pokušavaju zaustaviti napad. Na kraju su ga oborili na tlo koristeći stolicu, nakon čega je priveden.