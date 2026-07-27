Posrednici tvrde da pregovori SAD-a i Irana napreduju, cilj je spriječiti novu eskalaciju

Posrednici predvođeni Katarom i Pakistanom ostvarili su napredak u pokušajima da Sjedinjene Američke Države i Iran vrate za pregovarački sto i spriječe novu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku, potvrdila su za AP dvojica regionalnih zvaničnika.

Diplomatsko rješenje

Prema njihovim riječima, cilj je obnoviti privremeni dogovor o primirju koji je ozbiljno narušen nakon gotovo dvije sedmice međusobnih napada. Jedan od sagovornika ocijenio je dosadašnji napredak kao "značajan". Istovremeno, američki ambasador pri UN-u Majk Volc (Mike Waltz) izjavio je da predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) želi ostaviti prostor za diplomatsko rješenje.

S druge strane, Iran tvrdi da direktni pregovori s Vašingtonom trenutno ne postoje. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei rekao je da posrednici prenose poruke između dvije strane, ali da zvaničnih razgovora nema.

Uprkos zastoju u direktnim kontaktima, posljednja tri dana nisu zabilježeni novi napadi, što je podstaklo nadu da bi se kriza mogla riješiti diplomatskim putem.

Napeta situacija

I dalje je napeta situacija u Hormuškom moreuzu, ključnom pravcu za svjetski promet nafte i plina. Američka vojska saopćila je da se pomorska blokada nastavlja, dok je komercijalni saobraćaj kroz moreuz pao na najniži nivo u posljednje tri sedmice. Dodatnu zabrinutost izazivaju i prijetnje hutista u području Crvenog mora.

U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) u utorak bi se u Vašingtonu trebao sastati s Donaldom Trampom kako bi razgovarali o sigurnosnoj situaciji i mogućnostima za smirivanje krize.