Avion American Airlinesa prinudno sletio u Dablin nakon što je pozlilo članovima posade

Avion kompanije American Airlines, koji je letio iz Rima za Filadelfiju, prinudno je sletio u Dablin nakon što se nekoliko članova kabinskog osoblja tokom leta požalilo na mučninu, vrtoglavicu i slabost.

Posada aviona Boeing 787-9 Dreamliner prijavila je medicinski incident nakon približno četiri sata leta, zbog čega je donesena odluka o preusmjeravanju. Iz American Airlinesa saopćili su da je u kabini zabilježen neobičan miris, ali da njegov uzrok još nije utvrđen.

Prema nezvaničnim informacijama, zdravstvene tegobe osjetilo je šest od devet članova kabinskog osoblja. Po slijetanju u Dablin dočekale su ih medicinske ekipe, dok su putnici preusmjereni na druge letove jer kompanija nije imala zamjensku posadu.

Avion je zadržan u Dablinu radi tehničkih provjera, a istraga o uzroku incidenta je u toku.