Nakon tragedije na Elbrusu, Rusija razmatra strožija pravila za planinare

Nakon pogibije pet planinara iz Zenice na ruskom Elbrusu, u Rusiji su pokrenute inicijative za pooštravanje pravila za planinarenje i veća ovlaštenja vodiča i instruktora.

Razvojni institut Kavkaz upozorio je da se tragedije na ovoj planini ponavljaju zbog potcjenjivanja opasnosti, loše procjene vremenskih uslova i nedovoljne pripreme planinara. Ističu da dosadašnje informativne kampanje nisu dovoljne i da su potrebne strožije mjere za kontrolu uspona.