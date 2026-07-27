Ljepotica pod sankcijama: Traži odštetu veću od dva miliona eura

Tatjana Navka, supruga glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova, pokušava pred Sudom Evropske unije osporiti sankcije koje joj je Evropska unija uvela zbog rata u Ukrajini, pokazuju podaci objavljeni na službenim stranicama EU-a.

Navka, bivša olimpijska pobjednica u umjetničkom klizanju, u junu 2022. godine uvrštena je na listu sankcionisanih osoba EU-a zbog povezanosti s pojedincima i aktivnostima koje su, prema ocjeni evropskih institucija, povezane s ruskom agresijom na Ukrajinu. Na istoj listi našli su se i kćerka Dmitrija Peskova Elizaveta te njegov sin Nikolaj.

Evropska unija je prilikom uvođenja mjera saopćila da se sankcije odnose na osobe čije aktivnosti "podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine". Mjere uključuju zabranu ulaska na teritoriju EU-a, kao i finansijska ograničenja.

Podaci objavljeni na portalu EUR-Lex pokazuju da 51-godišnja Navka, koja je rođena u tadašnjoj sovjetskoj Ukrajini, ali danas ima rusko državljanstvo, od Suda Evropske unije traži poništenje odluke o sankcijama.

U svom pravnom zahtjevu Navka tvrdi da razlozi za uvođenje sankcija nisu dovoljno obrazloženi, da su napravljene pravne greške i pogrešno procijenjene činjenice, te da Evropska unija nije dokazala dovoljnu povezanost između nje i ciljeva zbog kojih su mjere uvedene.

Osim zahtjeva za ukidanje sankcija, od Vijeća Evropske unije traži i naknadu štete u iznosu nešto većem od dva miliona eura, objavio je Reuters.

Navka je poznata javnosti prvenstveno kao uspješna umjetnička klizačica. Osvojila je zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama 2006. godine u Torinu u konkurenciji plesnih parova, nakon čega je nastavila karijeru u televizijskim projektima i javnom životu Rusije.

Istovremeno, druga službena baza podataka Evropske unije pokazuje da istim pravnim putem sankcije pokušava osporiti i Jekaterina Ignatova, supruga Sergeja Čemezova, direktora ruske državne odbrambeno-industrijske kompanije Rostec.

Postupci pred Sudom Evropske unije dio su šireg niza pravnih izazova koje su pokrenule osobe obuhvaćene evropskim sankcijama nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.