Pali dileri: Pronađena droga na ulici vrijedna 500 miliona eura

Više od 2,6 tona kokaina, čija se vrijednost na ilegalnom tržištu procjenjuje na čak 500 miliona eura, zaplijenjeno je na Atlantskom okeanu u blizini portugalske obale, saopćila je u ponedjeljak italijanska granična policija.

Droga je pronađena na izuzetno brzom gumenom čamcu namijenjenom za plovidbu otvorenim morem. Takva plovila krijumčari često koriste za preuzimanje ilegalnog tereta koji veliki brodovi iz Južne Amerike ostavljaju na pučini, navodi se u saopćenju italijanskih vlasti.

Tokom akcije uhapšene su četiri osobe koje su se nalazile na čamcu. Među njima su dvojica državljana Španije, jedan stanovnik Gibraltara i državljanin Albanije koji ima prebivalište u Italiji.

Akcija je provedena u saradnji sa španskim i portugalskim sigurnosnim službama, dok je istragu koordiniralo nadležno italijansko tužilaštvo iz sjevernog grada Brescie.

Nakon što bi droga stigla do krajnjih odredišta i bila razrijeđena za prodaju na ulici, njen ukupni prihod na ilegalnom tržištu mogao je doseći približno 500 miliona eura, procjenjuje se.

Ova zapljena predstavlja jednu od većih akcija protiv međunarodnog krijumčarenja kokaina na području Atlantika, gdje kriminalne organizacije koriste različite pomorske rute za transport droge iz Južne Amerike prema Evropi.