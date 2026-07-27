Mladić (21) oteo i silovao petnaestogodišnjakinju: Osuđen na doživotni zatvor

Aron Strahan (21) osuđen je na doživotnu kaznu zatvora uz minimalni rok od pet godina zbog otmice i silovanja 15-godišnje djevojčice u Edinburgu. Izrečena mu je mjera doživotnog ograničenja, što znači da će na slobodu moći izaći tek kada bude procijenjeno da više ne predstavlja opasnost za javnost.

Sudija mu je poručio da postoji mogućnost da nikada neće biti pušten iz zatvora.

Strahan je 25. maja prošle godine, s fantomkom na glavi, pratio tinejdžerku koja je čekala autobus na stanici. Zaprijetio joj je nožem i odveo je u podrum u ulici Jork Plejs, gdje ju je silovao.

Prije napada oštricom noža strugao je po zidu, a nakon zločina zaprijetio joj je da nikome ne govori šta se dogodilo. Natjerao ju je i da mu pokaže autobusku kartu kako bi saznao njeno ime i mogao je ponovo pronaći.

Tinejdžerka je sve ispričala majci, nakon čega je policija nekoliko dana kasnije uhapsila Strahana dok se skrivao u grmlju u gradskoj četvrti Dalri.

Na sudskom ročištu u decembru Strahan je priznao krivicu za otmicu i silovanje, ali i za još dva teška napada na dvojicu muškaraca. Samo nekoliko sati prije napada na tinejdžerku nožem je više puta ubo jednog muškarca u ruku.

Pobjegao iz pritvora

Dana 28. maja napao je drugog muškarca udarivši ga tesarskim čekićem u glavu. Žrtva je ostala ležati u polusvjesnom stanju i s napadima, a kasnije je utvrđeno da ima prijelom lobanje i krvarenje u mozgu.

Sudija je posljedice tog napada opisao kao katastrofalne.

Strahan je u januaru ove godine pobjegao iz pritvora nakon ročišta pred Visokim sudom u Edinburgu. Dok su ga policajci vodili prema kombiju, uspio je skinuti lisice i pobjeći prema centru grada, ali je uhvaćen nekoliko sati kasnije.

Sudija Majkl O'Grej ranije je Strahanovo ponašanje uporedio s ponašanjem "divlje životinje koja vreba plijen". Prilikom izricanja presude ponovio je ocjenu da je riječ o predatorskom zločinu.

- Riječ "predatorski" možda se previše koristi u ovim sudnicama, ali to je neizbježan pridjev za opisivanje ovog zaista bestijalnog zločina - rekao je sudija.

"Ovo je noćna mora svake žene"

- Otišli ste iz svog skrovišta i krenuli u lov na ranjivu žrtvu. Kada ste je pronašli, pratili ste je, prijetili joj nožem, odveli u mračni podrum i silovali - kazao je sudija.

Naglasio je da nema sumnje da je tinejdžerka, dok ju je Strahan vodio ulicom, "znala šta će joj se dogoditi".

- Ovo je noćna mora svake žene, svake djevojčice i svakog roditelja koji čeka da mu se dijete sigurno vrati kući. Ovo dijete nije se vratilo sigurno - zaključio je O'Grej.

Strahan, koji je tokom izricanja presude bio vezan lisicama, nije pokazao nikakvu reakciju. Uz doživotnu mjeru, trajno je upisan i u registar seksualnih prijestupnika.

Fej Kuk, tužiteljica za seksualne delikte pri Visokom sudu, izjavila je da su Strahanovi postupci bili proračunati i predatorski te da su nanijeli duboku štetu.

- Ovakvi napadi nepoznatih osoba su rijetki, a ova presuda odražava težinu njegovih zločina i predanost tužilaštva i policije da ga privedu pravdi.

Seksualnom nasilju i korištenju oružja za zastrašivanje i nanošenje povreda nema mjesta u našem društvu. Nastavit ćemo poduzimati mjere protiv počinilaca, uz pružanje podrške žrtvama tokom cijelog krivičnog postupka - poručila je Kuk.