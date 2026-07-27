Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTPISAO DEKRET

Putin naredio da se poveća broj vojnika

Odluka će stupiti na snagu 1. augusta

Vladimir Putin. AP

M. Až.

prije 1 sat 25 minuta

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je potpisao dekret kojim se povećava ukupan broj pripadnika i zaposlenih u ruskim oružanim snagama na 2.426.130 osoba, od čega je 1.535.000 vojnih lica.

Prema dekretu objavljenom na službenom državnom portalu, povećanje je povezano s formiranjem vojnih građevinskih jedinica u Oružanim snagama Ruske Federacije, a odluka će stupiti na snagu 1. augusta.

Novim dekretom ukupan broj pripadnika i zaposlenih u ruskim oružanim snagama povećava se za 27.000, dok broj vojnih lica raste za 25.000 u odnosu na odluku koju je Putin potpisao prošlog mjeseca.

Podsjetimo, Putin je 12. juna povećao ukupan broj pripadnika i zaposlenih u oružanim snagama na 2.399.130, uključujući 1.510.000 vojnih lica.

# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.