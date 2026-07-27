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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: "Ako pregovori s Iranom ne uspiju, vratit ćemo se vrlo snažnoj vojnoj akciji"

Izjavio je za izraelsku televiziju da diplomatija mora brzo napredovati kako bi se izbjeglo obnavljanje napada

Donald Tramp. AP

Anadolija

prije 1 sat 1 minutu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da Vašington ostaje angažiran u "dubokim pregovorima" s Teheranom, ali se ujedno priprema i za nastavak vojnih operacija ukoliko pregovori zapadnu u ćorsokak, prenosi Anadolu.

- Ako ne uspiju, vratit ćemo se vrlo snažnoj vojnoj akciji - rekao je Tramp za izraelsku televiziju Channel 12. On je naglasio da je diplomatski prozor uzak, istakavši da proces mora napredovati brzo "ili nikako".

Američki predsjednik je objasnio da je u petak zaustavio napade nakon apela regionalnih posrednika. 

- Svi ljudi koji pregovaraju s Iranom zamolili su me: 'Nemoj pucati' - ustvrdio je Tramp, također tvrdećo da se ispunjavanjem tog zahtjeva "ništa nije dobilo, niti izgubilo".

Trampove izjave dolaze uoči njegovog zakazanog sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u utorak. Dvije zemlje lansirale su napade na Iran krajem februara, pozivajući se na prijetnje i iranski nuklearni program.

Pakistan je u aprilu posredovao u postizanju primirja, da bi kasnije, u junu, između Teherana i Vašingtona bio potpisan memorandum o razumijevanju koji je omogućio daljnje pregovore i trajno okončanje rata. Međutim, tenzije su ponovo eskalirale ranije ovog mjeseca zbog neslaganja oko plovidbe u Hormuškom moreuzu, koji je Iran praktično blokirao tokom sukoba.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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