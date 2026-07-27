Tramp: "Ako pregovori s Iranom ne uspiju, vratit ćemo se vrlo snažnoj vojnoj akciji"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da Vašington ostaje angažiran u "dubokim pregovorima" s Teheranom, ali se ujedno priprema i za nastavak vojnih operacija ukoliko pregovori zapadnu u ćorsokak, prenosi Anadolu.

- Ako ne uspiju, vratit ćemo se vrlo snažnoj vojnoj akciji - rekao je Tramp za izraelsku televiziju Channel 12. On je naglasio da je diplomatski prozor uzak, istakavši da proces mora napredovati brzo "ili nikako".

Američki predsjednik je objasnio da je u petak zaustavio napade nakon apela regionalnih posrednika.

- Svi ljudi koji pregovaraju s Iranom zamolili su me: 'Nemoj pucati' - ustvrdio je Tramp, također tvrdećo da se ispunjavanjem tog zahtjeva "ništa nije dobilo, niti izgubilo".

Trampove izjave dolaze uoči njegovog zakazanog sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u utorak. Dvije zemlje lansirale su napade na Iran krajem februara, pozivajući se na prijetnje i iranski nuklearni program.

Pakistan je u aprilu posredovao u postizanju primirja, da bi kasnije, u junu, između Teherana i Vašingtona bio potpisan memorandum o razumijevanju koji je omogućio daljnje pregovore i trajno okončanje rata. Međutim, tenzije su ponovo eskalirale ranije ovog mjeseca zbog neslaganja oko plovidbe u Hormuškom moreuzu, koji je Iran praktično blokirao tokom sukoba.