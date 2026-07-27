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MEĐU ŽRTVAMA I DJECA

Masakr u Nigeriji: Naoružani napadači ubili najmanje 30 ljudi

Prema riječima pomoćnika seoskog starješine Dogon Rana, naoružani ljudi upali su u naselje, nasumično pucali na stanovnike i palili kuće

Nigerska vojska. Platforma X

M. Až.

prije 52 minute

Najmanje 30 osoba ubijeno je kada su naoružani napadači upali u jedno selo u saveznoj državi Kaduna na sjeverozapadu Nigerije, saopćili su lokalni stanovnici.

Prema riječima pomoćnika seoskog starješine Dogon Rana, naoružani ljudi upali su u naselje, nasumično pucali na stanovnike i palili kuće.

Među ubijenima je bilo i osmero djece, dok su četiri osobe povrijeđene, prenosi Reuters.

Nasilje koje provode naoružane bande i druge kriminalne grupe postalo je ozbiljan sigurnosni izazov u dijelovima sjeverozapadne i sjeverno-centralne Nigerije, gdje su lokalne zajednice često meta smrtonosnih napada, navodi agencija.

Istovremeno, sjeveroistok zemlje pogođen je pobunom islamističkih militanata iz grupe Boko Haram i njenog odmetnutog ogranka ISVAP.

Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za napad u saveznoj državi Kaduna.

Vođa lokalne omladine Išaja Dava kazao je da su napadači nešto prije ponoći upali u selo Naridon, u oblasti lokalne samouprave Kauru, nakon čega su otvorili vatru na stanovnike.

Dava je naveo da su pojedini mještani brutalno ubijeni, dodajući da je nekoliko tijela prebačeno u mrtvačnicu.

- Žrtve su žene, djeca i stariji ljudi - rekao je on.

Prema njegovim riječima, napadači su prije bijega zapalili kuće, a pripadnici sigurnosnih snaga stigli su u selo ujutro, nekoliko sati nakon napada.

Glasnogovornik policije savezne države Kaduna Mansur Hasan izjavio je da će policijska uprava uskoro objaviti više detalja o ovom incidentu.

# MASAKR
# NIGERIJA
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