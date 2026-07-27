Iran upozorio Ukrajinu nakon napada na brod u Kaspijskom jezeru: "Posljedice će biti nepredvidive"

Iran je upozorio Ukrajinu na „nepredvidive posljedice“ nakon napada na brod u Kaspijskom jezeru u kojem je, prema tvrdnjama Teherana, poginuo jedan mornar. Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je riječ o „nezakonitom i neopravdanom činu“ koji, kako navode, neće ostati bez odgovora.

Glasnogovornik ministarstva Esmaeil Bagei (Esmaeil Baghaei) izjavio je da je napad suprotan Povelji Ujedinjenih nacija i optužio Kijev za opasan potez koji bi mogao imati ozbiljne posljedice, navodi Al Jazeera.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je saopćio da su ukrajinske snage izvele napade dugog dometa u Kaspijskom jezeru na plovila za koja tvrde da su povezana s vojnim teretom iz Irana. Ukrajinske vlasti navode da je riječ o dijelu šireg nastojanja da se ograniči vojna saradnja između Teherana i Moskve.

Iran odbacuje te tvrdnje i poručuje da nije dio sukoba između Rusije i Ukrajine. Prema navodima iranskih vlasti, u eksploziji na brodu jedan član posade je poginuo, a više osoba je povrijeđeno. Teheran je zbog incidenta protestirao i diplomatskim putem.

Incident dodatno povećava napetosti između Irana i Ukrajine, u trenutku kada su odnosi Kijeva i Teherana već opterećeni optužbama zbog iranske vojne saradnje s Rusijom.