Tramp: Postoji dobra šansa za dogovor s Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da postoji "dobra šansa" za postizanje dogovora s Iranom, ali je upozorio da će Vašington obnoviti vojne operacije ukoliko pregovori ne uspiju.

- Oni žele da se sastanu, i mi se sastajemo. Postoji šansa da možemo postići dogovor - rekao je Tramp novinarima.

- Bez onoga što smo uradili, oni s nama ne bi ni razgovarali - dodao je.

Tramp je kazao da pregovori napreduju pozitivno i da "postoji dobra šansa da se nešto može dogoditi".

- Ako ne bude tako, onda ćemo se vratiti onome što smo radili prije dva dana - rekao je, ne iznoseći dodatne detalje.

Upitan o tvrdnji ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da Rusija dijeli satelitske obavještajne podatke s Iranom, Tramp je rekao da će od ruskog predsjednika zatražiti pojašnjenje.

- Pa, uskoro ćemo to saznati. Pitat ću Putina o tome. Saznat ćemo - rekao je Tramp.

Na pitanje da li je saglasan s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o pitanju Irana, s kojim će se sastati u utorak u Vašingtonu, Tramp je rekao da su "prilično blizu", ali da među njima "postoji mala razlika".