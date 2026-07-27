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Tramp odbacio izraelsko protivljenje mogućoj prodaji aviona F-35 Turskoj: "Niko mi neće govoriti šta ćemo prodavati"

On je Tursku opisao kao "izuzetnog saveznika" koji je, kako je naveo, "vrlo dobro odradio posao" u regionalnim pitanjima, uključujući situaciju u Siri

Tramp i Erdoan. AP

Anadolija

prije 1 sat 32 minute

Američki predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak je odbacio protivljenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua mogućoj prodaji borbenih aviona F-35 Turskoj.

- Niko mi ne govori šta trebamo prodavati - rekao je Trump novinarima u avionu Air Force One.

On je Tursku opisao kao "izuzetnog saveznika" koji je, kako je naveo, "vrlo dobro odradio posao" u regionalnim pitanjima, uključujući situaciju u Siriji.

Iako je priznao da Ankara "nije veliki ljubitelj" Izraela niti Netanjahua, američki predsjednik je istakao da bilateralno partnerstvo SAD-a i Turske ostaje snažno.

Tokom samita NATO-a u Turskoj, Trump je rekao da će "svakako razmotriti" obnovu prodaje aviona F-35 Ankari, navodeći da je Turska "mnogo lojalnija od drugih zemalja".

F-35 Lightning II je napredni borbeni avion pete generacije koji proizvodi američka kompanija Lockheed Martin, a Turska je ranije bila dio programa njegove proizvodnje prije nego što je iz njega izostavljena zbog kupovine ruskog raketnog sistema S-400.

# IZRAEL
# SAD
# DONALD TRUMP
# TURSKA
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