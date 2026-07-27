Macron o velikim požarima u Francuskoj: "U najtežoj smo situaciji od Drugog svjetskog rata"

Francuski predsjednik Emanuel Makron obratio se novinarima i pripadnicima hitnih službi u Centru za vatrogasne i spasilačke operacije u Bordou, u oblasti Gironde, koja je najteže pogođena velikim požarima na jugozapadu Francuske.

Nakon što je od čelnika lokalne vatrogasne i spasilačke službe dobio izvještaj o stanju na terenu, Makron je zahvalio svima koji učestvuju u odgovoru na ovu krizu, kao i državama koje su Francuskoj uputile pomoć.

Istakao je da su požari poprimili razmjere kakve do sada nisu zabilježene.

- Situacija je teža nego ikada od Drugog svjetskog rata - rekao je Makron.

Dodao je da su dugotrajna suša i nepovoljni vremenski uvjeti posljednjih sedmica značajno povećali opasnost od izbijanja i širenja požara.

- Moramo biti realni. Naredne sedmice bit će teške i moramo istrajati. Ključni su hitno djelovanje i otpornost - poručio je Makron.

"Sutra će biti teže nego danas"

Govoreći o situaciji na požarištima, francuski predsjednik rekao je vatrogascima u Girondeu da su posljednja 24 sata prošla dobro zahvaljujući njihovom velikom angažmanu.

- To sada moramo održati u narednim satima i danima, a sutra će nesumnjivo biti teže nego danas - upozorio je.

Makron je poručio da će vlasti raspoložive snage prilagođavati potrebama na terenu.

- Zajedno ćemo dobiti ovu bitku i učinit ćemo sve što možemo. Prilagodit ćemo se potrebama kako bismo pobijedili - rekao je.

Dodao je da je apsolutni prioritet zaštita ljudskih života.

- Kada ljude treba preseliti, preselit ćemo ih. Kada treba žrtvovati dio šume ili materijalnu imovinu, učinit ćemo to. Tako ćemo nastaviti i dobiti bitku protiv ovog požara - kazao je Makron.

Pomoć ljudima koji su izgubili sve

Francuski predsjednik govorio je i o pomoći privrednim sektorima pogođenim požarima, među kojima je i turizam, s obzirom na to da su požari izbili usred turističke sezone.

Naveo je da je izgorjelo više od 200 kuća te obećao državnu pomoć ljudima koji su ostali bez svega.

Nakon završetka sezone požara, Francuska će, prema riječima Makrona, zasaditi drugačije šume, prilagođene dugoročnim promjenama koje donose klimatske promjene.