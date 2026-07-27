Rumunija povukla ambasadora iz Moskve i protjerala ruskog diplomatu zbog kršenja zračnog prostora

Ministarstvo vanjskih poslova Rumunije pozvalo je u ponedjeljak na razgovor ambasadora Ruske Federacije u Bukureštu, po nalogu rumunskog šefa diplomatije, povodom učestalih kršenja zračnog prostora ove zemlje, javlja Anadolu.

Ovaj potez predstavlja odlučan odgovor na višekratna narušavanja zračnog prostora Rumunije u periodu od 24. do 26. jula 2026. godine, tokom kojih su Oružane snage Rumunije oborile tri bespilotne letjelice koje su bez odobrenja ušle na državnu teritoriju, saopćeno iz rumunskog Ministarstva na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Ruskom diplomati predati su fragmenti drona uništenog na teritoriji Rumunije, a službena tužilačka istraga potvrdila je da komponente pripadaju letjelici ruskog porijekla.

Tokom sastanka, rumunska strana je izrazila oštar protest protiv ovih ilegalnih i neodgovornih akcija te naglasila jasnu odgovornost Ruske Federacije. Istaknuto je da je apsolutno nedopustivo i neprihvatljivo da Rusija nastavi s kršenjem zračnog prostora Rumunije, koji ujedno predstavlja i zračni prostor NATO-a i Evropske unije.

Rumunski zvaničnici podvukli su da Ruska Federacija snosi isključivu odgovornost za sve ove teške incidente i narušavanje regionalne sigurnosti.

Ruskom ambasadoru je uručena i službena nota kojom se član misije Ruske Federacije u Bukureštu proglašava nepoželjnom osobom (persona non grata), uz obavezu da napusti teritoriju Rumunije u roku od pet dana. Pored toga, Ministarstvo vanjskih poslova Rumunije povuklo je svog ambasadora iz Ruske Federacije u Bukurešt na konsultacije.

Rumunija će nastaviti blisko koordinirati svoje odgovore sa saveznicima i partnerima iz NATO-a i EU-a, ostajući čvrsto posvećena poduzimanju svih potrebnih mjera za zaštitu nacionalne sigurnosti i svojih građana.