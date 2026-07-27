Orban šta planira nakon poraza na izborima: "To je bila ljubav na prvi pogled"

Nakon poraza na parlamentarnim izborima bivši mađarski premijer Viktor Orban dao je intervju za mađarski Blikk, u kojem je govorio o svojoj političkoj budućnosti, izbornom neuspjehu, ali i ličnim ambicijama izvan javne funkcije.

Na pitanje koliko dugo planira ostati na čelu Fidesa, Orban je rekao da će njegova odluka o odlasku zavisiti od njegovih sposobnosti, ali i podrške javnosti.

- Dokle god mogu i dok ljudi ne kažu da je starac previše umoran da bi davao savjete i da bi mu bilo bolje da ostane kod kuće - izjavio je Orban.

U razgovoru je govorio i o porodici, istakavši da već ima šestero unučadi i da se nada kako će ih u budućnosti biti još više.

Nakon porodice, njegov prioritet je fudbalska akademija Puškaš koju je osnovao u Felčutu, a koja je godinama jedan od njegovih najvažnijih sportskih projekata.

Orban je kazao i da i dalje uživa u podučavanju te da očekuje kako će se tome ponovo posvetiti u budućnosti. Otkrio je da je ranije kao gostujući predavač tokom jednog semestra držao nastavu na Reformatskom univerzitetu, ali nikada nije prihvatio stalnu akademsku poziciju s punim radnim vremenom.

"Siguran sam da ću ponovo predavati"

- Moja majka je bila učiteljica - objasnio je Orban, dodajući da mu pričinjava zadovoljstvo pomagati mlađim ljudima da bolje razumiju svijet.

Ipak, umjesto klasičnih univerzitetskih predavanja, planira govoriti na javnim događajima i kroz međunarodne angažmane.

- Siguran sam da ću ponovo predavati. Imam šta da kažem mladima - poručio je Orban.

Govoreći o izbornom porazu, rekao je da bi mlađi političari trebali preuzeti vodeću ulogu u parlamentarnim sukobima, dok će se on usmjeriti na obnovu stranke i pružanje podrške izvan institucija.

"Ljubav na prvi pogled"

Orban je govorio i o sve većoj naklonosti prema plovidbi hrvatskom obalom Jadrana.

Istraživanje hrvatske obale morem opisao je kao "ljubav na prvi pogled", navodeći da više voli male jedrilice i "divlje" sidrenje u skrovitim uvalama nego luksuzne jahte i marine.

Njegov dugoročni san, kako je rekao, jeste da morem istraži cijelu obalu Mediterana, prateći rute kojima su nekada plovile starogrčka i rimska civilizacija.