U Liberiji zaplijenjene gotovo četiri tone kokaina, među uhapšenima i državljanin Srbije

Državljanin Srbije uhapšen je u Liberiji tokom akcije u kojoj je zaplijenjeno gotovo četiri tone kokaina, a prema pisanju portala Nova.rs, riječ je navodno o kikbokseru Srđanu Selešu.
Liberijske vlasti prošle sedmice saopćile su da su u Duazonu, nedaleko od glavnog grada Monrovije, zaplijenile gotovo četiri tone kokaina. Riječ je o jednoj od najvećih zapljena droge u historiji te zemlje.
Vrijednost zaplijenjene droge procjenjuje se na oko 317 miliona dolara, dok bi njena vrijednost na crnom tržištu, prema nekim procjenama, mogla dostići i 400 miliona dolara.
Uhapšeni je navodno kikbokser
Nova.rs navodi da je jedan od uhapšenih stranih državljana navodno Srđan Seleš, kikbokser za kojeg su se na društvenim mrežama pojavile tvrdnje da posjeduje diplomatski pasoš Srbije.
Identiteti uhapšenih osoba zvanično nisu objavljeni. Liberijski zvaničnici ranije su potvrdili da se među uhapšenima nalazi osoba sa pasošem Srbije, dok je druga osoba imala pasoše Španije i Kolumbije.
Prema pisanju Nova.rs, uz navode o Selešu proširile su se i tvrdnje da je imao diplomatski pasoš i da je povezan s državnim strukturama Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije odbacilo je te informacije.
Ministarstvo: Nema diplomatski pasoš
Državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova Srbije Dušan Kozarev objavio je na platformi X da Srđan Seleš nema diplomatski pasoš.
- Srđan Seleš nema diplomatski pasoš, to je zvanično, na osnovu službene evidencije, niti je ikakav diplomata - naveo je Kozarev.
On je kritikovao širenje neprovjerenih tvrdnji na društvenim mrežama, poručivši da se "dovoljno puta ponovljena dovoljno velika laž" danas lakše prihvata kao istina nego što se informacije pokušavaju zvanično provjeriti.
Zapljena nakon višemjesečne istrage
Liberijska policija upala je u skladište u Duazonu, oko 20 kilometara od Monrovije, nakon višemjesečne istrage o mreži krijumčara kokaina.
Prema navodima liberijske policije, zaplijenjeno je 3.971 kilogram kokaina. Policijski načelnik Gregori Kolman rekao je da je operacija bila rezultat istrage krijumčarskih mreža koje su djelovale od 2018. do 2023. godine. Forenzičke analize potvrdile su da je riječ o kokainu.
Istraga bi trebala utvrditi ko je vlasnik pošiljke, kome je bila namijenjena i ko je organizovao njen transport. Prema dosadašnjim informacijama, sumnja se da je droga bila namijenjena evropskom tržištu.
Ranije zaplijenjeni sanduci na aerodromu
Nova.rs podsjeća da je akciji u Duazonu prethodila zapljena šest teretnih sanduka prošlog mjeseca na Međunarodnom aerodromu Roberts u Liberiji.
Pošiljka je, prema navodima istražitelja, bila lažno prijavljena kao prehrambeni začini i tekstil, ali je sadržavala gotovo 200 presovanih paketa kokaina namijenjenih izvozu.
Protiv više osumnjičenih osoba podignute su optužnice, dok se za osobama koje su u bijegu pripremaju međunarodne potjernice.