U Liberiji zaplijenjene gotovo četiri tone kokaina, među uhapšenima i državljanin Srbije

Državljanin Srbije uhapšen je u Liberiji tokom akcije u kojoj je zaplijenjeno gotovo četiri tone kokaina, a prema pisanju portala Nova.rs, riječ je navodno o kikbokseru Srđanu Selešu.

Liberijske vlasti prošle sedmice saopćile su da su u Duazonu, nedaleko od glavnog grada Monrovije, zaplijenile gotovo četiri tone kokaina. Riječ je o jednoj od najvećih zapljena droge u historiji te zemlje.

Vrijednost zaplijenjene droge procjenjuje se na oko 317 miliona dolara, dok bi njena vrijednost na crnom tržištu, prema nekim procjenama, mogla dostići i 400 miliona dolara.

Uhapšeni je navodno kikbokser

Nova.rs navodi da je jedan od uhapšenih stranih državljana navodno Srđan Seleš, kikbokser za kojeg su se na društvenim mrežama pojavile tvrdnje da posjeduje diplomatski pasoš Srbije.

Identiteti uhapšenih osoba zvanično nisu objavljeni. Liberijski zvaničnici ranije su potvrdili da se među uhapšenima nalazi osoba sa pasošem Srbije, dok je druga osoba imala pasoše Španije i Kolumbije.

Prema pisanju Nova.rs, uz navode o Selešu proširile su se i tvrdnje da je imao diplomatski pasoš i da je povezan s državnim strukturama Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije odbacilo je te informacije.

Ministarstvo: Nema diplomatski pasoš

Državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova Srbije Dušan Kozarev objavio je na platformi X da Srđan Seleš nema diplomatski pasoš.