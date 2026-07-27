Iran: Ojačali smo odbranu i spremni smo za svaki novi sukob

Iran je tokom tromjesečnog primirja značajno unaprijedio svoje protivzračne odbrambene sisteme, tvrde visoki vojni zvaničnici te zemlje, poručujući da su oružane snage sada spremnije nego ranije odgovoriti na moguće sigurnosne izazove.

General Akraminija izjavio je da je period zatišja iskorišten za obnovu oštećenih sistema, njihovo ponovno aktiviranje, kao i uvođenje nove vojne opreme u operativnu upotrebu iranskih oružanih snaga.

Prema njegovim riječima, primirje je predstavljalo važnu priliku za dodatno jačanje nacionalne odbrane, posebno u oblasti protivzračne zaštite, koja je posljednjih mjeseci bila jedan od glavnih prioriteta iranskog vojnog rukovodstva.

General je ocijenio da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ciljeve koje im Teheran pripisuje u okviru njihove vojne strategije, uključujući, kako tvrdi, pokušaje slabljenja iranskih odbrambenih sposobnosti i pritisak na vojni vrh zemlje.

Istakao je da su iranske oružane snage izradile dodatne planove za različite krizne scenarije, naglašavajući da bi svaka buduća akcija protiv Irana izazvala, kako je rekao, "odgovarajući odgovor".

Akraminija je upozorio i da bi eventualno novo zaoštravanje sukoba moglo dovesti do njegovog širenja izvan sadašnjih područja napetosti. Poručio je da je vojska spremna odgovoriti na različite vrste prijetnji.

U Teheranu smatraju da je tromjesečno primirje iskorišteno za reorganizaciju vojnih kapaciteta i unapređenje odbrambenih sistema. Poruke iz iranskog vojnog vrha ukazuju na namjeru vlasti da pokažu spremnost za nastavak odvraćanja u slučaju novih regionalnih tenzija.