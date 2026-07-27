Iran upozorio da bi američka pomorska blokada značila "širenje rata" u regionu

Centralni štab Khatam al-Anbiya u Iranu upozorio je u ponedjeljak da bi akcije Sjedinjenih Američkih Država usmjerene na uspostavljanje pomorske blokade bile smatrane “širenjem rata u regionu”.

U saopćenju koje je prenijela agencija Fars, vojna komanda optužila je Vašington da je u protekla tri dana prijetio iranskim brodovima, komercijalnim plovilima i naftnim tankerima u iranskim priobalnim i teritorijalnim vodama.

- Ova američka akcija bit će smatrana širenjem rata u regionu - navodi se u upozorenju.

- Kao što su oružane snage Islamske Republike Iran pokazale na bojnom polju, neće ostaviti nijednu prijetnju ili neprijateljski čin vojske te zemlje bez odgovora i suočit će se s njima - dodaje se u saopćenju.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je u subotu da američka pomorska blokada protiv Irana ostaje u punoj primjeni.

CENTCOM je naveo da su američke snage do 25. jula preusmjerile 12 komercijalnih brodova koji su pokušali probiti blokadu, onesposobile dva koja se nisu povinovala naredbama i izvršile ukrcavanje na još dva radi provjere poštivanja mjera.

Tenzije između SAD-a i Irana intenzivirane su posljednjih sedmica, nakon što je Vašingtona izveo napade na Iran, a Teheran odgovorio gađanjem, kako tvrdi, američkih vojnih objekata i opreme u više zemalja regiona.