Veliki požar približio se na samo 15 kilometara od Bordoa

Veliki šumski požar koji bjesni jugozapadom Francuske približio se na samo 15 kilometara od Bordoa, zbog čega su gradske vlasti poručile da se pripremaju za "sve scenarije".

Zbog niza požara koji se šire širom Francuske evakuisano je oko 220.000 ljudi, a predsjednik Francuske Emanuel Makron situaciju je opisao kao "potpuno nezabilježen šumski požar" i "najtežu situaciju od Drugog svjetskog rata".

- Spremamo se za prihvat velikog broja ljudi ako budu naređene nove evakuacije - rekao je gradonačelnik Bordoa Tomas Kazenav, prenosi BBC.

Predsjednik Makron posjetio je pogođeno područje u regiji Žironda. Potvrdio je da je manji požar u regiji Landa stavljen pod kontrolu, ali da se borba protiv vatrene stihije nastavlja u susjednoj Žirondi.

Iako su vatrogasci u ponedjeljak ostvarili određeni napredak u odnosu na prethodni dan, Makron je upozorio da je situacija i dalje ozbiljna.

- Temperature će ponovo rasti, vjetar je i dalje prisutan i zato moramo ostati oprezni - poručio je francuski predsjednik.

Ranije je ministar unutrašnjih poslova Loren Nunez izjavio da požar "ima vlastiti život".

"Požar stoljeća"

Gradonačelnik Sestasa, mjesta južno od Bordoa, Žerom Stefe rekao je za BBC da će ovo biti "požar stoljeća". On je opisao kako je prije dva dana, kada se vatra naglo proširila, tokom noći evakuisano 17.000 stanovnika tog mjesta.

Prema njegovim riječima, u regiji je do sada izgorjelo 42.000 hektara zemljišta, a uništeno je 240 kuća.

- U mom gradu situacija je zaista katastrofalna - rekao je Stefe.

Iako se požar više ne širi istom brzinom, gradonačelnik smatra da su njegove ekipe "dobile tek malu bitku" i upozorava da opasnost i dalje predstavljaju užareni komadi materijala koje nosi vjetar, kao i nagle promjene njegovog smjera.

- Uložili smo svu energiju u izradu zaštitnih pojaseva - objasnio je, dodajući: "Svi smo uplašeni pred ovom situacijom."

Devet požara izazvano ljudskim faktorom

Francuski premijer Sebastijan Lekornu upozorio je da se zemlja "suočava s dosad nezabilježenom sezonom požara".

Od januara je izgorjelo 116.085 hektara, a zabilježeno je 13.566 požara.

Ministar je na platformi X objavio da je devet od deset požara "uzrokovao čovjek, a većina nastaje zbog nepažnje: opuška cigarete, roštilja ili radova koji su izvođeni bez mjera opreza".

Ipak, istakao je da "nisu svi ovi požari nesreće" te da su "neki podmetnuti namjerno".

Dodao je da su od 6. jula uhapšene 162 osobe.

Šumski požari aktivni su i u nekoliko drugih francuskih regija, uključujući Var i Lande, kao i departman Gornja Korzika na otoku Korzika.

U isto vrijeme, susjedna Španija ušla je u peti dan vanrednog stanja zbog požara koji se nekontrolirano šire zapadno od Madrida, gdje je evakuisano više od 100.000 ljudi.

Analiza satelitskih snimaka pokazuje brzo širenje vatre koja je zahvatila više od 27.000 hektara.

Snimci od 24. i 26. jula pokazuju da se nekoliko žarišta u područjima Almoroks, Vilja del Prado i San Martin de Valdeiglesijas spojilo u jednu veliku vatrenu stihiju.

Lokalne vlasti upozorile su da se regija suočava s "najgorim požarima u svojoj historiji".

Klimatske promjene dovode do rasta temperatura širom svijeta. Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava, a prema podacima Službe za klimatske promjene Kopernikus zagrijava se dvostruko brže od globalnog prosjeka.

Takve promjene doprinose češćim ljetnim toplotnim talasima, većem pritisku na zalihe vode i intenzivnijim šumskim požarima.