Tramp iznenađen novim informacijama o Rusiji, Iran je upleten u cijelu priču: "Pitat ću Putina, saznat ćemo istinu"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da će od ruskog predsjednika Vladimira Putina zatražiti objašnjenje povodom tvrdnji ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da Rusija Iranu dostavlja satelitske snimke američkih vojnih baza u zemljama Perzijskog zaljeva.

Tramp je rekao da za sada ne vidi dokaze da je takva pomoć imala značajniji efekat.

Obraćajući se novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One tokom puta prema američkoj saveznoj državi Mičigen, američki predsjednik kazao je da će, ukoliko se potvrdi da Moskva zaista pruža takvu podršku Teheranu, o tome razgovarati s Putinom.

- Pitat ću Putina o tome. Saznat ćemo istinu - rekao je Tramp, prenosi AP.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da Rusija Iranu dostavlja satelitske snimke američkih vojnih baza u regiji Perzijskog zaljeva.

On je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je ukrajinska obavještajna služba pratila ruski satelitski nadzor američkih vojnih baza i infrastrukture zemalja Zaljeva, tvrdeći da su ti podaci proslijeđeni Iranu.

- Naložit ću našoj obavještajnoj službi da podijeli s našim partnerima informacije koje imamo u vezi s novom pomoći Rusije iranskom režimu - izjavio je Zelenski.

Tramp je dodao da će se dodatno informisati o navodima iz Kijeva i pokušati utvrditi stvarno stanje.