Šta je uzrokovalo najveći požar u historiji Španije: Sad stvara vlastite meteorološke uvjete

Španija se bori s možda najvećim šumskim požarom u historiji te zemlje koji se proširio na područja blizu gradova Avile, Toleda i Madrida. Policijskom istragom ustanovljeno je da je izazvan neovlaštenom upotrebom teške mehanizacije u šumi kod mjesta Burgoongo (Burgohondo), piše agencija EFE.

Požar u provinciji Avila izbio je 22. jula, a navodni okidač bila je iskra nastala tokom rada teške mašine u području gdje je zbog velike opasnosti od požara takav rad bio zabranjen. Jedna osoba je uhapšena, a još jedna je pod istragom.

Kako se navodi, zbog jakog vjetra, visokih temperatura i suhe vegetacije požar se brzo proširio i se spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda. Zasad nije poznat uzrok požara u pokrajini Madrida i u provinciji Toledo.

Nacionalna vanredna situacija

Španski ministar policije Fernando Grande-Marlaska opisao je ovaj požar kao najveći i najagresivniji u historiji zemlje, a proglašeno je stanje nacionalne vanredne situacije.

Vatra je zahvatila više od 77.000 hektara šuma i rastinja, a obim požarišta dosegao je oko 280 kilometara. Aktivno je više od 1.000 žarišta. Teško je pogođena dolina Alberče (Alberche), područje Sijera (Sierra) de Gredos, dolinu Tjetar (Tiétar) i prirodni rezervat Valje (Valle) de Iruelas, jedno od najvažnijih evropskih staništa crnog supa.

Evakuirano je ili je u svojim kućama moralo ostati više od 90.000 stanovnika u centralnoj Španiji. Zbog drugog velikog požara u jugoistčnoj provinciji Kasteljon (Castellón) još 16.000 ljudi moralo je napustiti domove. Požare gasi više od 1.800 pripadnika vatrogasnih i hitnih službi, uključujući vjnu jedinicu za vanredne situacije, a pomažu i međunarodnih snage iz Portugala, Italije, Grčke i Turske.

Stvaranje novih žarišta

Stručnjaci navode da je riječ o požaru "šeste generacije", odnosno požaru ekstremnog intenziteta koji zbog velike količine oslobođene toplote stvara vlastite meteorološke uvjete. Takvi požari mogu razviti snažne konvekcijske stubove, naglo mijenjati smjer širenja i stvarati nova žarišta kilometrima od glavne vatrene linije, što znatno otežava gašenje.

Španija je od početka godine zabilježila više od 211.000 izgorjelih hektara, gotovo osam puta više nego u istom periodu prošle godine, dok meteorolozi za ovu sedmicu najavljuju novi toplotni val s temperaturama iznad 40 stepeni u velikom dijelu zemlje.