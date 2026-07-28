Video / Snažan tornado protutnjao dijelovima Viskonsina i izazvao haos, oštećene hiljade domova

Hiljade domova je oštećeno, a brojna domaćinstva ostala su bez struje nakon što je snažni tornado protutnjao kroz dijelove sjeveroistočnog Viskonsina (Wisconsina) u SAD.

Videosnimci prikazuju apokaliptične scene, infrastruktura i brojni domovi su teško oštećeni, drveće iščupano, a vozila prevrnuta u gradu Menaša (Menasha).