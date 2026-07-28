Video / Snažan tornado protutnjao dijelovima Viskonsina i izazvao haos, oštećene hiljade domova

Hiljade domova je oštećeno, a brojna domaćinstva ostala su bez struje nakon što je snažni tornado protutnjao kroz dijelove sjeveroistočnog Viskonsina (Wisconsina) u SAD.
Videosnimci prikazuju apokaliptične scene, infrastruktura i brojni domovi su teško oštećeni, drveće iščupano, a vozila prevrnuta u gradu Menaša (Menasha).
Lokalni zvaničnici proglasili su stanje katastrofe, dok hitne ekipe procjenjuju štetu i uklanjaju ruševine.
Stanovnicima su izdate preporuke da se sklone na sigurno zbog oborenih dalekovoda i drugih opasnosti, a otvorena su i skloništa za hitne slučajeve, odnosno pogođeno stanovništvu. Hitne službe nemaju informacije o tome ima li povrijeđenih.