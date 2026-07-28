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BIVŠI PREDSJEDNIK SAD

Objavljeni snimci Džoa Bajdena koje je godinama pokušavao sačuvati u tajnosti: "Oni ne znaju da ovo imam"

Do snimaka su došli republikanci u Zastupničkom domu i konzervativna neprofitna organizacija Oversight Project

Džo Bajden. AP

N. J.

prije 42 minute

Audiozapise koje je bivši predsjednik SAD Džo Bajden (Joe Biden) godinama pokušavao zadržati u tajnosti objavili su u ponedjeljak republikanci u američkom Kongresu.

Snimci su nastali dok je pisao memoare, a na njima Bajden priznaje da je zadržao povjerljive dokumente poslije odlaska s dužnosti potpredsjednika. Bajden je te razgovore vodio s piscem Markom Zvonicerom (Zwonitzerom), radeći na knjizi "Obećaj mi, tata" iz 2017. godine, piše BBC.

Na snimku se čuje kako Bajden govori da je "upravo dolje pronašao sve te povjerljive stvari". Snimak je nastao u februaru 2017, mjesec nakon što je napustio Bijelu kuću.

Na još jednom snimku Bajden je rekao "sljedeće što imam ovdje je, hm, ovo je povjerljivo."

Advokati pokušali spriječiti objavu

U drugom razgovoru iz oktobra 2016, dok je još bio potpredsjednik u administraciji Baraka (Barack) Obame, Bajden je piscu rekao da ima obimne bilješke iz tog perioda te "oni ne znaju da ovo imam".

Do snimaka su došli republikanci u Zastupničkom domu i konzervativna neprofitna organizacija Oversight Project, te su pokrenuli sudski postupak za njihovu objavu. Materijali su 2024. godine predani Ministarstvu pravosuđa tokom istrage o Bajdenovom postupanju sa službenim dokumentima.

Tokom Bajdenovog predsjedničkog mandata 2021. - 2025. Ministarstvo je odbijalo objaviti zapise. U maju su njegovi advokati tužili Ministarstvo da bi spriječili objavu, no od tužbe su odustali nakon nekoliko sudskih poraza.

Snimci sadrže brojne cenzurirane dijelove, a republikanci iz Odbora za nadzor tvrde da se time prikrivan Bajdenovo otkrivanje povjerljivih informacija.

Tužilac odustao od optužnice

Tužilac Robert Har (Hur) dobio je snimke i transkripte 2024. godine u sklopu istrage o Bajdenovom rukovanju dokumentima.

On je zaključio da je Bajden nepropisno zadržao spise, ali nije preporučio podizanje optužnice. Objasnio je svoju odluku kazavši da bi ga porota vjerovatno doživjela kao dobronamjernog starijeg čovjeka sa slabim pamćenjem koji izaziva saosjećanje.

Bajdenov glasnogovornik Ti Džej Daklo (TJ Ducklo) izjavio je da je objava snimaka primjer kako aktuelna administracija koristi Ministarstvo pravosuđa kao oružje za političku odmazdu.

Aktuelni američki predsjednik Donald Tramp (Trump) također je bio optužen za ilegalno zadržavanje dokumenata u svojoj kući na Floridi, ali su te optužbe odbačene nakon što se vratio u Bijelu kuću.

# JOE BIDEN
# SNIMCI
# SAD
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