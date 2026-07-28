Objavljeni snimci Džoa Bajdena koje je godinama pokušavao sačuvati u tajnosti: "Oni ne znaju da ovo imam"

Audiozapise koje je bivši predsjednik SAD Džo Bajden (Joe Biden) godinama pokušavao zadržati u tajnosti objavili su u ponedjeljak republikanci u američkom Kongresu.

Snimci su nastali dok je pisao memoare, a na njima Bajden priznaje da je zadržao povjerljive dokumente poslije odlaska s dužnosti potpredsjednika. Bajden je te razgovore vodio s piscem Markom Zvonicerom (Zwonitzerom), radeći na knjizi "Obećaj mi, tata" iz 2017. godine, piše BBC.

Na snimku se čuje kako Bajden govori da je "upravo dolje pronašao sve te povjerljive stvari". Snimak je nastao u februaru 2017, mjesec nakon što je napustio Bijelu kuću.

Na još jednom snimku Bajden je rekao "sljedeće što imam ovdje je, hm, ovo je povjerljivo."

Advokati pokušali spriječiti objavu

U drugom razgovoru iz oktobra 2016, dok je još bio potpredsjednik u administraciji Baraka (Barack) Obame, Bajden je piscu rekao da ima obimne bilješke iz tog perioda te "oni ne znaju da ovo imam".

Do snimaka su došli republikanci u Zastupničkom domu i konzervativna neprofitna organizacija Oversight Project, te su pokrenuli sudski postupak za njihovu objavu. Materijali su 2024. godine predani Ministarstvu pravosuđa tokom istrage o Bajdenovom postupanju sa službenim dokumentima.

Tokom Bajdenovog predsjedničkog mandata 2021. - 2025. Ministarstvo je odbijalo objaviti zapise. U maju su njegovi advokati tužili Ministarstvo da bi spriječili objavu, no od tužbe su odustali nakon nekoliko sudskih poraza.