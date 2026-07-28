Američke diplomate napustile sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a tokom obraćanja Francuske

Delegacija Sjedinjenih Američkih Država demonstrativno je napustila sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o ratu u Ukrajini u trenutku kada je riječ trebao dobiti predstavnik Francuske, čime su dodatno produbljene tenzije između dugogodišnjih saveznika.
Incident je uslijedio svega dva dana nakon javnog sukoba američkih i francuskih zvaničnika izazvanog glasanjem o obnovi četverogodišnjeg mandata visokom komesaru UN-a za ljudska prava Volkeru Turku.
Francuska misija pri UN-u prethodno je kritikovala američku odluku da glasa protiv Turkovog reizbora, poručivši da Sjedinjene Države više nisu "svjetionik ljudskih prava", te navodeći da su se po tom pitanju našle u društvu država poput Rusije, Sjeverne Koreje, Nikaragve i Malija.
Na te optužbe odgovorio je američki ambasador pri UN-u Mike Waltz, koji je na društvenoj mreži X optužio Francusku da podržava komesara koji, kako je naveo, "kritikuje slobodne i suverene demokratije poput SAD-a, Velike Britanije i Izraela, dok istovremeno pokazuje popustljivost prema autoritarnim režimima".
Objašnjavajući odluku američke delegacije da napusti sjednicu, zamjenik američkog predstavnika pri UN-u Dan Negrea izjavio je da će Sjedinjene Države nastaviti bojkotovati obraćanja francuskih predstavnika sve dok Pariz ne odustane od, kako je rekao, "ponižavajuće i nepoštovne retorike".
Francuski ambasador pri UN-u Jérôme Bonnafont nije se osvrtao na izlazak američke delegacije. U svom obraćanju naglasio je da Francuska ostaje posvećena očuvanju nezavisnosti Ujedinjenih nacija i njihovoj sposobnosti da djeluju u međunarodnim krizama.
Uprkos protivljenju Washingtona, Volker Turk dobio je novi mandat na čelu Ureda visokog komesara UN-a za ljudska prava. Generalna skupština UN-a potvrdila je njegov reizbor sa 144 glasa za, dok je deset država bilo protiv, a 13 suzdržano.
Ovaj incident samo je posljednji u nizu nesuglasica između Washingtona i Pariza. Dvije zemlje posljednjih mjeseci imaju različite stavove o izdvajanjima za NATO, trgovinskim odnosima, ali i prema američkoj vanjskoj politici, uključujući Trumpove prijetnje Grenlandu te neslaganja oko vojne operacije protiv Irana, u kojoj je Francuska odbila direktno učestvovati zajedno sa Sjedinjenim Državama i Izraelom.