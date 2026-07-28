Američke diplomate napustile sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a tokom obraćanja Francuske

Delegacija Sjedinjenih Američkih Država demonstrativno je napustila sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o ratu u Ukrajini u trenutku kada je riječ trebao dobiti predstavnik Francuske, čime su dodatno produbljene tenzije između dugogodišnjih saveznika.

Incident je uslijedio svega dva dana nakon javnog sukoba američkih i francuskih zvaničnika izazvanog glasanjem o obnovi četverogodišnjeg mandata visokom komesaru UN-a za ljudska prava Volkeru Turku.

Francuska misija pri UN-u prethodno je kritikovala američku odluku da glasa protiv Turkovog reizbora, poručivši da Sjedinjene Države više nisu "svjetionik ljudskih prava", te navodeći da su se po tom pitanju našle u društvu država poput Rusije, Sjeverne Koreje, Nikaragve i Malija.

Na te optužbe odgovorio je američki ambasador pri UN-u Mike Waltz, koji je na društvenoj mreži X optužio Francusku da podržava komesara koji, kako je naveo, "kritikuje slobodne i suverene demokratije poput SAD-a, Velike Britanije i Izraela, dok istovremeno pokazuje popustljivost prema autoritarnim režimima".