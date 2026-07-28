Nakon izbornog debakla: Orban otvorio dušu, govorio o politici, unucima i zašto ga Hrvatska očarala

Bivši mađarski premijer Viktor Orban prvi put je otvoreno govorio o izbornom porazu, osvrnuvši se na političku situaciju u zemlji, svoje planove nakon odlaska s vlasti, ali i privatni život.

U intervjuu za mađarski Blikk, Orban je rekao kako smatra da građani koji podržavaju aktuelnu vlast imaju nerealna očekivanja te da će Mađarsku u narednom periodu čekati izazovni ekonomski mjeseci.

Govoreći o svojoj političkoj budućnosti, poručio je da nema namjeru napustiti čelo stranke dok god osjeća podršku članstva i birača.

- Ostaću sve dok ljudi ne procijene da je došlo vrijeme da se povučem. Kada taj trenutak dođe, vjerujem da ću ga prepoznati - rekao je Orban.

Otkrio je i kako danas više vremena provodi s porodicom, posebno sa svojih šestero unučadi, te da bi se želio više posvetiti fudbalskoj akademiji koju je osnovao.

U slobodno vrijeme, kaže, najradije čita knjige, a trenutno se bavi dvotomnima djelom o historiji Drugog svjetskog rata iz američke perspektive.

Posebno je govorio o svojoj ljubavi prema jedrenju, ističući da ga je Hrvatska osvojila upravo pogledom s mora.

- Nakon prvog jedrenja zaljubio sam se. Hrvatska iz mora je apsolutno fantastična. Više volim manje jedrilice jer pružaju pravi osjećaj boravka u prirodi. Velike jahte su poput plutajućih hotela, dok je jedrenje na malom brodu nalik kampovanju – a upravo to najviše volim - rekao je.