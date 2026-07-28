Bivši čelnici izraelske vojske i Mosada traže od Trampa da zaustavi najezdu doseljenika

Skoro 600 bivših izraelskih vojnih, obavještajnih i diplomatskih zvaničnika uputilo je pismo američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump), pozivajući ga da iskoristi svoj utjecaj kako bi zaustavio nasilje izraelskih doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali.

Regionalna kriza

Među potpisnicima su bivši čelnici Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), Mosada, Shin Beta i Ministarstva vanjskih poslova, koji od Trampa traže da premijeru Benjaminu Netanjahuu (Benjamin Netanyahu) uputi, kako navode, "čvrstu i nedvosmislenu poruku" o potrebi hitnog zaustavljanja napada doseljenika i širenja ilegalnih naselja.

Pismo, koje je u ime grupe potpisao bivši zamjenik načelnika Generalštaba Matan Vilnai, poslano je uoči Netanjahuovog sastanka s Trampom u Bijeloj kući.

Potpisnici upozoravaju da bi nastavak eskalacije nasilja na Zapadnoj obali mogao izazvati ozbiljnu regionalnu krizu, ugroziti sigurnost Izraela i nanijeti štetu američkim interesima na Bliskom istoku.

- Imate mogućnost da spriječite ovu katastrofu - poručili su Trumpu, izrazivši nadu da će upravo tokom razgovora s Netanyahuom otvoriti pitanje nasilja doseljenika.

Napad doseljenika

U pismu se navodi i zabrinutost zbog sve češćih slučajeva u kojima izraelski doseljenici samoinicijativno djeluju u ime vojske, čime, prema ocjeni bivših zvaničnika, dovode u opasnost i pripadnike izraelskih sigurnosnih snaga.

Autori pisma upozoravaju da bi daljnja eskalacija na Zapadnoj obali mogla imati posljedice teže od onih koje su uslijedile nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Zapadna obala posljednjih sedmica bilježi porast napada izraelskih doseljenika na Palestince i njihovu imovinu, dok prema dostupnim podacima na toj okupiranoj teritoriji živi oko 750.000 izraelskih doseljenika raspoređenih u 156 naselja i oko 360 ispostava.