Trampova administracija neće završiti isplatu 400 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini prije 2029. godine

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa obavijestila je Kongres da ne planira završiti isplatu 400 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini prije fiskalne 2029. godine. Pismo s takvim planom potrošnje Ministarstvo odbrane poslalo je kongresmenima još u maju, a demokrate i dio Trumpovih republikanaca kritiziraju Pentagon zbog odgađanja pomoći koju su obje stranke odobrile prošle godine, piše Reuters.

Sredstva još nisu dodijeljena

Prema izvoru na koji se poziva Reuters, dva mjeseca nakon slanja pisma sredstva još uvijek nisu ni dodijeljena ni ugovorena. Kongres je više puta izrazio nezadovoljstvo sporim tempom trošenja novca, a postojanje ovog pisma do sada nije bilo poznato javnosti.

Prema planu isporuke, sredstva će biti dodjeljivana tokom fiskalne 2026. godine, koja završava 30. septembra, dok je konačna isporuka cijelog paketa planirana za fiskalnu godinu koja završava 30. septembra 2029.

Drugi predsjednički mandat Donalda Trumpa istječe 20. januara 2029. godine. Dva izvora navode da su članovi Kongresa nezadovoljni rasporedom Pentagona i smatraju da je prespor s obzirom na rat koji traje.

Zelenski danas u Bijeloj kući

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas bi se trebao sastati s Trumpom u Bijeloj kući. Izvor upoznat s planovima sastanka kaže da će Zelenski nastaviti insistirati na hitnoj isporuci sistema protivzračne odbrane i na postizanju sporazuma o bespilotnim letjelicama.

Nakon sastanka s predsjednikom, Zelenski planira posjetiti Kapitol i sastati se sa svih 100 senatora. Predstavnički dom trenutno je na ljetnoj pauzi.

Trumpova politika i smrt senatora Grahama

Američki predsjednik nedavno je pokazao otvoreniji stav prema Ukrajini. Odobrio je prijedlog da se Kijevu dodijeli licenca za proizvodnju raketa presretača za sistem Patriot i najavio da će potpisati zakon o sankcijama Rusiji.

Taj zakon predložio je pokojni republikanski senator Lindsey Graham, jedan od Trumpovih najbližih saveznika u Senatu. Grahamova iznenadna smrt ranije ovog mjeseca otvorila je pitanje hoće li se Trumpov zaokret u korist Kijeva nastaviti i bez njegove podrške, posebno kada je riječ o sankcijama Rusiji i vojnoj pomoći Ukrajini.

Pravni okvir i političke optužbe

Članovi Kongresa izrazili su administraciji zabrinutost zbog sporog finansiranja Ukrajine. Na prošlosedmičnim saslušanjima demokratski senator Dick Durbin postavio je ministru odbrane Peteu Hegsethu i načelniku Združenog štaba, generalu Danu Caineu, pitanje o planu potrošnje.

Durbin je doveo u pitanje kakav učinak pomoć uopće može imati na odbranu Ukrajine ako se njena isporuka nastavi toliko odgađati. Pentagon je prošle godine nekoliko puta obustavio isporuku oružja, navodeći kao razlog zabrinutost da su američke zalihe preniske.

Prema američkom zakonu, predsjednik je dužan potrošiti sredstva koja je odobrio Kongres i ne može ih jednostrano zadržavati.

Prvi postupak opoziva protiv Trumpa 2019. godine pokrenut je nakon što je Ured za budžetsku odgovornost (GAO) utvrdio da je njegova administracija prekršila zakon jer je zadržala sredstva namijenjena odbrani Ukrajine.

Ukrajina je najveći korisnik američke pomoći od početka ruske invazije 2022. godine, ali je podrška Washingtona pod pojačanim nadzorom otkako se Trump vratio na vlast, a republikanci u januaru 2025. preuzeli kontrolu nad oba doma Kongresa.

Od tada nije usvojen nijedan značajniji novi zakon o pomoći, a demokrate optužuju Trumpa i republikance da namjerno koče pomoć odobrenu prije njegovog stupanja na dužnost. Paket od 400 miliona dolara namijenjen je za izgradnju kapaciteta, opremu, obuku i usluge za ukrajinske oružane snage.

Zasebno, ministar odbrane Pete Hegseth ranije je izjavio da je drugi paket pomoći vrijedan 400 miliona dolara, odobren u decembru 2025. godine, isplaćen 28. aprila ove godine.