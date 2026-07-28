Poznati njemački gigant proglasio propao: Varta otišla u stečaj

Njemački proizvođač baterija Varta proglasio je stečaj zbog teške finansijske situacije, dok povjerioci planiraju izdvojiti poslovanje s baterijama za domaćinstvo i sačuvati najpoznatiji dio kompanije.

Varta, čije su plavo-žute baterije decenijama prisutne u domaćinstvima širom svijeta, zapošljava oko 3.260 radnika. Kompanija je 2024. godine ostvarila prihod veći od 790 miliona eura, ali i gubitak od oko 64,5 miliona eura.

Kriza je dodatno produbljena gubitkom ključnog kupca Applea, koji je odustao od saradnje s pogonom u bavarskom Nordlingenu, zbog čega će fabrika sa oko 350 zaposlenih biti zatvorena ove jeseni. Varta je kao glavne razloge stečaja navela pad potražnje, nepovoljne kursne razlike i prekid saradnje s najvećim kupcem.

Postupak obuhvata matičnu kompaniju Varta AG, ali i njene podružnice koje proizvode mikrobaterije i sisteme za skladištenje energije.

Kompanija je posljednjih godina bila pogođena padom potražnje za potrošačkom elektronikom, rastućom konkurencijom iz Azije i velikim dugovima nastalim nakon širenja poslovanja.

Uprkos krizi, stručnjaci smatraju da Varta i dalje ima potencijal zahvaljujući razvoju natrij-jonskih baterija, koje se smatraju jednom od tehnologija budućnosti. Međutim, za nastavak poslovanja i razvoj novih proizvoda kompaniji su potrebna višemilionska ulaganja.