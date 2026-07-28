Iranska televizija objavila video: "Gdje ubiti Melaniju Trump"

Posebno se izdvajaju luksuzne prodavnice za koje se tvrdi da ih često posjećuje. Autori videa navode da bi upravo njeni odlasci u kupovinu bili idealna prilika za napad, a spominje se i mogućnost kontaminacije odjeće nervnim otrovima. Video završava direktnom prijetnjom upućenom Barronu Trumpu:

U videu se tvrdi da njegovi autori raspolažu "pouzdanim informacijama" o kretanju prve dame. Kao dokaz njenog prisustva na određenoj lokaciji navode komunalne aktivnosti poput uklanjanja kontejnera za smeće i zavarivanja šahtova. Snimak prikazuje Melaniju Trump u službenoj koloni vozila i na različitim lokacijama u New Yorku.

Tasnim, iranska televizija bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi, sinoć je objavila videosnimak u kojem se poziva na atentat na Melaniju Trump, suprugu američkog predsjednika Donalda Trumpa, i njihovog sina Barrona. Snimak pod naslovom "Gdje ubiti Melaniju Trump" detaljno razrađuje navodne planove napada, piše Metro.

Pojačane mjere osiguranja

Melanija i Barron Trump nalaze se pod stalnom zaštitom američke Tajne službe. Sve rezidencije Donalda Trumpa – od Bijele kuće i Trump Towera u New Yorku do Mar-a-Laga na Floridi i golf-kluba Bedminster – pod strogim su mjerama osiguranja.

Video je objavljen u vrijeme pojačanih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koje su dodatno eskalirale ranije ovog mjeseca nakon pogibije trojice američkih vojnika.

Donald Trump je na to odgovorio porukom da će Iran "višestruko platiti" za svakog ubijenog američkog vojnika.

"Svaki put kada Iran ubije američkog vojnika, platit će za to ubistvo višestruko!", napisao je američki predsjednik na društvenoj mreži Truth Social.

"Ova naredba proslijeđena je ministru odbrane Peteu Hegsethu, načelniku Združenog štaba Danielu Caineu i svim vojnim komandantima."

Američki predsjednik smatra da je i dalje jedna od glavnih meta Irana. U intervjuu za New York Post od 10. jula izjavio je:

"Dugo sam na njihovoj listi. To je naša stvarnost. Jedino što mogu reći jeste da sam ostavio jasne upute – ako mi se bilo šta dogodi, bombardujte ih silom kakvu nikada prije nisu vidjeli."