Domet 4.000 kilometara: Svijet strahuje od iranskog poteza

Iran bi mogao imati mogućnost da napadne Ukrajinu balističkim raketama dugog dometa, navodi ukrajinski portal Defense Express, nakon što su iz Teherana stigle prijetnje odmazdom zbog napada na iranski brod u Kaspijskom moru.

Prema navodima portala, najopasnija opcija bila bi upotreba rakete "Horamšar", čiji se domet procjenjuje na čak 4.000 kilometara. Time bi pojedini dijelovi ukrajinske teritorije mogli biti u dometu iranskih projektila.

Podsjećamo, nakon napada na iranski brod za koji se sumnja da je prevozio oružje i vojne komponente za Rusiju, iz Teherana su stigle otvorene prijetnje Ukrajini.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi optužio je Ukrajinu da je djelovala "po nalogu Izraela kako bi se Evropa uvukla u rat", najavljujući moguću odmazdu.