Domet 4.000 kilometara: Svijet strahuje od iranskog poteza

Iran bi mogao imati mogućnost da napadne Ukrajinu balističkim raketama dugog dometa, navodi ukrajinski portal Defense Express, nakon što su iz Teherana stigle prijetnje odmazdom zbog napada na iranski brod u Kaspijskom moru.
Prema navodima portala, najopasnija opcija bila bi upotreba rakete "Horamšar", čiji se domet procjenjuje na čak 4.000 kilometara. Time bi pojedini dijelovi ukrajinske teritorije mogli biti u dometu iranskih projektila.
Podsjećamo, nakon napada na iranski brod za koji se sumnja da je prevozio oružje i vojne komponente za Rusiju, iz Teherana su stigle otvorene prijetnje Ukrajini.
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi optužio je Ukrajinu da je djelovala "po nalogu Izraela kako bi se Evropa uvukla u rat", najavljujući moguću odmazdu.
Koje rakete Iran ima na raspolaganju?
Portal Defense Express navodi da Iran raspolaže s nekoliko tipova balističkih raketa srednjeg dometa koje bi, ukoliko bi bile lansirane iz sjevernih dijelova zemlje, mogle dosegnuti ukrajinske gradove.
Među njima su sistemi "Gadr", "Emad" i "Sedžil", čiji se domet procjenjuje na oko 2.000 kilometara, dok posebnu pažnju privlači raketa "Horamšar" s mogućnošću dosezanja ciljeva udaljenih do 4.000 kilometara.
Rakete nastale na sovjetskoj tehnologiji
Većina iranskih balističkih sistema razvijana je na osnovama sovjetske i sjevernokorejske tehnologije, ali je tokom godina značajno modernizirana.
Rakete "Gadr" i "Emad" razvijene su iz starijeg sistema "Šahab-3". Riječ je o projektilima na tečno gorivo koji mogu nositi bojevu glavu težine oko 750 kilograma.
Napredniji sistem predstavlja "Sedžil", dvostepena raketa na čvrsto gorivo koja omogućava znatno bržu pripremu za lansiranje. Standardno može nositi bojevu glavu od oko 700 kilograma na udaljenost do 2.000 kilometara.
Najveću pažnju ipak privlači "Horamšar", teška balistička raketa razvijena na osnovu sovjetske podmorničke rakete R-27. Verzija dometa 2.000 kilometara može nositi bojevu glavu težine oko 1.500 kilograma, dok verzija većeg dometa ima lakši teret kako bi ostvarila domet od 4.000 kilometara.
Poseban rizik predstavlja i mogućnost korištenja kasetne bojeve glave za ovu raketu, koju je Teheran, prema navodima portala, već koristio u napadima na Izrael.
Iako za sada nema potvrde da Iran planira direktan napad na Ukrajinu, sama mogućnost upotrebe ovakvih sistema dodatno povećava zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba.