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MIGRACIJSKA POLITIKA

Tramp uvodi strožija pravila za azil u SAD: Deportacija bez razgovora

Novo pravilo moglo bi ubrzati deportacije i utjecati na više od 440.000 zahtjeva za azil, upozoravaju stručnjaci i organizacije za ljudska prava

Tramp: Nova imigraciona politika. AP

R. U.

prije 24 minute

Dok međunarodna pažnja ostaje usmjerena na sukobe na Bliskom istoku i u Ukrajini, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa donijela je novu mjeru koja bi mogla značajno promijeniti postupak odobravanja azila u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ubrzane deportacije bez intervjua

Prema novim pravilima, američke vlasti će u određenim slučajevima moći preskočiti lični intervju s podnosiocima zahtjeva za azil i njihove predmete direktno uputiti imigracionim sudovima, gdje mogu završiti u postupku deportacije. Kako navode organizacija "Common Dreams" i američka Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS), odluka je obrazložena velikim brojem neriješenih predmeta i nastojanjem da se ubrzaju procedure.

Američki zakon predviđa da osobe koje traže zaštitu imaju priliku dokazati da su bile progonjene zbog rase, vjere, nacionalnosti, političkog uvjerenja ili pripadnosti određenoj društvenoj grupi. Dosadašnja praksa podrazumijevala je lični razgovor, koji je mnogima bio ključan za obrazlaganje njihovog slučaja.

Kritike organizacija za ljudska prava

Organizacije za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da bi nova pravila mogla ograničiti pravo na pravičan postupak. Viši saradnik Američkog vijeća za imigraciju Aron Rajhlin-Melnik  (Aaron Reichlin-Melnick) tvrdi da bi stotine hiljada ljudi mogle ostati bez mogućnosti da lično iznesu razloge zbog kojih traže zaštitu.

Prema procjenama američkog Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS), nova politika mogla bi utjecati na oko 444.700 zahtjeva za azil koji su trenutno u obradi, dok se svake godine podnese još oko 132.000 novih zahtjeva. Slične zabrinutosti iznijele su i organizacije "Human Rights First" i "American Immigration Council", koje upozoravaju da bi ubrzane procedure mogle povećati rizik od pogrešnih odluka i deportacija osoba kojima je zaštita zaista potrebna.

# SAD
# DONALD TRAMP
# IMIGRACIJA
# DEPORTACIJE
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