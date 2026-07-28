Video / Japan se trese: Potres rušio kuće, mostove i izazvao požare

Snažan potres pogodio je jugozapad Japana, ostavljajući iza sebe ruševine, požare i veliku materijalnu štetu. Prema prvim informacijama, najmanje 50 osoba završilo je u bolnici, dok nadležne službe i dalje procjenjuju posljedice udara.

Snimke koje je objavila japanska televizija NHK prikazuju požare na više lokacija, oštećene mostove, ispucale saobraćajnice, ali i teretni voz koji je iskočio iz šina na otoku Kyushu.

Prema izvještajima, najmanje 12 kuća se urušilo, a broj oštećenih objekata mogao bi biti znatno veći.

Potres je zabilježen u 16:27 sati po lokalnom vremenu. Japanska meteorološka agencija (JMA) objavila je da je magnituda iznosila 7,1, dok je Američki geološki zavod (USGS) procijenio jačinu na 6,8.

Premijerka Japana Sanae Takaichi potvrdila je da je pričinjena velika materijalna šteta, naglašavajući da će vlasti nastaviti procjenjivati stanje na terenu.